Vier Mannschaften haben bisher zweimal in der Fußball-Bezirksliga gewinnen können, zwei von ihnen stehen sich am Wochenende im direkten Duell gegenüber. Eine Partie unter ähnlichen Vorzeichen steht auch in der Kreisliga A I an: Der SV Breuningsweiler II und der TSV Miedelsbach haben ebenfalls bereits sechs Punkte auf dem Konto.

Bezirksliga. Das Top-Spiel des dritten Spieltags ist zweifelsohne das Duell zwischen dem FSV Waiblingen und dem SV Fellbach II. Beide