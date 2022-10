Rems-Murr-Fußball: SV Breuningsweiler gastiert bei Aufsteiger Oppenweiler

Zwei Topspiele gibt's am Wochenende im Fußballverband zu sehen: Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt in der Oberliga den direkten Konkurrenten und Zweiten aus Göppingen. Und in der Verbandsliga will der SV Fellbach nach Calcio Leinfelden-Echterdingen mit dem TSV Ilshofen das nächste große Kaliber verputzen.

Oberliga. TSG Backnang (16. Platz, 11 Punkte) - FV Ravensburg (12. Platz, 14 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Die TSG Backnang hat vergangenes Wochenende ihren ersten Auswärtserfolg gefeiert. Mit 4:1 beim SV Oberachern kehrte die Etzwiesenelf mit drei Punkten im Gepäck zurück. Und so soll’s am Samstag auch weitergehen. Ravensburg ist lediglich drei Punkte entfernt, ein weiterer Sieg könnte die TSG endlich aus der Abstiegszone befreien. Mit dem gleichen Kampfgeist, den die Backnanger in der Ferne auf den Platz gebracht haben, können sie auch Ravensburg auf heimischem Rasen schlagen.

SG Sonnenhof Großaspach (3. Platz, 23 Punkte) - 1. Göppinger SV (2. Platz, 24 Punkte/Sonntag, 14 Uhr). Im Topspiel der Oberliga bekommt die SG Sonnenhof Großaspach beim Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Göppingen die Chance, den Stuttgarter Kickers näher auf die Pelle zu rücken. Mit der 2:4-Niederlage gegen Rielasingen-Arlen erlitt die SG die dritte Auswärtsniederlage und tat sich damit keinen Gefallen – Rang drei. Eine Niederlage wäre fatal, Göppingen zieht dann weiter weg und der FC Holzhausen lauert schon auf seine Chance, ganz oben mitmischen zu können.

Verbandsliga. SV Fellbach (4. Platz, 19 Punkte) - TSV Ilshofen (1. Platz, 22 Punkte/Samstag, 17.30 Uhr). Teil zwei der schweren Gegner steht dem SV Fellbach am Samstagabend bevor. Bei Calcio Leinfelden-Echterdingen überzeugte die Elf von Trainer Mario Marinic mit dem 4:2-Sieg. Die Führung (nach 38 Minuten 2:0) ließ sich der SV Fellbach nicht mehr nehmen. Nun steht ein weiteres Topspiel gleich in Folge an. Zu Gast ist Spitzenreiter TSV Ilshofen. Der hat seit sechs Spielen nicht mehr verloren, die letzte Niederlage erlitt Ilshofen am 21. August - gegen Calcio. Wenn Fellbach nun das auf den Platz bringt, was in der Mannschaft steckt, könnte ein Sieg durchaus drin sein.

Landesliga. NK Croatia Bietigheim (13. Platz, 11 Punkte) - SV Kaisersbach (8. Platz, 15 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Seit drei Spielen hat der SV Kaisersbach nicht mehr verloren und will nun in Bietigheim diese Erfolgsserie fortsetzen. Im Derby gegen Oeffingen holte der SVK mit dem 4:2-Sieg drei Punkte und findet sich nun im sicheren Mittelfeld wieder. Für Aufsteiger Croatia Bietigheim läuft es derzeit nicht ganz so rosig, eher durchwachsen. Dem Sieg in Ilshofen gehen zwei Niederlagen voraus, davor ein deutliches 5:1 gegen den SV Breuningsweiler. Die Gastgeber sind nicht zu unterschätzen, ihnen fehlt jedoch die Konstanz.

TV Oeffingen (17. Platz, 6 Punkte) - TSV Pfedelbach (14. Platz, 11 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Dem TV Oeffingen fehlen Punkte. Sieben Spiele in Folge gab es keinen Sieg mehr für die Mannschaft von Trainer Haris Krak. Der TSV Ilshofen holte gegen die Oeffinger seinen ersten und einzigen Punkt, im Derby in Kaisersbach am vergangenen Sonntag gab's die 2:4-Niederlage einzustecken. Keine guten Vorzeichen, wenn man auf das anstehende Kellerduell blickt. Pfedelbach holte aus den letzten vier Spielen acht Punkte, darunter ein Punkt aus dem 3:3-Remis gegen Verbandsliga-Absteiger TSV Heimerdingen.

SV Allmersbach (16. Platz, 8 Punkte) - SV Germania Bietigheim (7. Platz, 15 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Ob der eine Punkt gegen Absteiger TSV Crailsheim dem Team nun etwas Auftrieb und Selbstvertrauen gibt, wird sich am Sonntag zeigen. Der SV Germania Bietigheim steht auf einem sicheren Mittelfeldplatz und wird alles daran setzen, den nicht aufzugeben.

SG Oppenweiler-Strümpfelbach (15. Platz, 10 Punkte) - SV Breuningsweiler (6. Platz, 15 Punkte/Sonntag, 15 Uhr). Der SV Breuningsweiler hat sich in den vergangenen Wochen zum besten Rems-Murr-Club der Liga etabliert und tritt am Sonntag nun beim Aufsteiger Oppenweiler an. Die haben seit vier Spielen keinen Punkt mehr geholt und rutschten damit immer weiter Richtung unteres Tabellenende.