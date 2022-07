Remshaldener Sprinthoffnung Lilly Kaden im Verletzungspech

Der erste große Frust hat sich gelegt bei Lilly Kaden, aber natürlich ist die Laune schon besser gewesen. Verletzungsbedingt muss die Sprinterin aus Remshalden auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in den USA verzichten, die an diesem Freitag in Eugene (Oregon) beginnen. „Es ist ein Auf und Ab dieses Jahr“, sagt die 20-Jährige, die für die LG Olympia Dortmund startet.

Es ist der zweite herbe Rückschlag binnen weniger Wochen, den die U-23-Doppel-Europameisterin über 100 Meter und in der 4x-100-Meter-Staffel des vergangenen Jahres wegstecken muss. Nach der „etwas schwierigen“ Hallensaison war Kaden ziemlich verheißungsvoll in die Freiluftsaison gestartet. Bei einem Testwettkampf in Clermont (Florida) am 1. Mai stellte sie über 200 Meter in 23,21 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit auf, zwischenzeitlich führte Kaden die deutsche Frauenbestliste über die 100 und 200 Meter an. Über die kurze Sprintstrecke liegt ihre Bestmarke bei 11,28 Sekunden, aufgestellt bei der famosen U-23-EM in Estland im Vorjahr.

Klassische Verletzung: Beinbeuger

Anfang Juni gab's den ersten Dämpfer für die Studentin: Bei der Sparkassengala in Regensburg zog sie sich einen Muskelfaserriss auf der Oberschenkelrückseite zu. Am Beinbeuger also, einem ziemlich wichtigen Muskel für eine Sprinterin. „Sich da zu verletzen, das ist der Klassiker“, sagt sie – und es keine neue Erfahrung für sie. Immer mal wieder macht ihr der Beinbeuger Probleme.

Deshalb habe sie sich vor dem Lauf in Regensburg auch keine allzu große Gedanken gemacht, nachdem es ein bisschen zwickte. Zumal häufig auch die Nerven ursächlich seien. Beim Lauf allerdings versagte der Muskel nach 70 Metern komplett seinen Dienst. „Es hat richtig reingeknallt und ich konnte nicht mehr laufen“, sagt Kaden. „Ich hab' gleich gespürt, dass da was gerissen ist.“ Im Nachhinein betrachtet, sei die Belastung an jenem Wochenende möglicherweise zu groß gewesen. Tags zuvor bereits war Kaden zweimal im Einsatz gewesen.

Aquajogging statt Tartanbahn

Die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften Ende Juni in Berlin war damit vom Tisch. Eine große Pause gönnte sich Lilly Kaden jedoch nicht, sie startete sofort mit dem Rehatraining. Aquajogging stand auf dem Programm statt Tartanbahn und Kraftraum. Nach den ersten Laufeinheiten auf der Bahn sei’s zunächst ganz gut gelaufen. Und trotz der Wettkampfpause wurde Kaden am 1. Juli für die Weltmeisterschaften nominiert, die vom 15. bis 24. Juli in Eugene im US-Bundesstaat Oregon über die Bühne gehen werden.

Doch auch daraus wird nichts: Am Tag nach der Nominierung war die 20-Jährige bei einem Trainingslauf offensichtlich ein bisschen zu hurtig unterwegs. „Ich habe mich wohl zu gut gefühlt und Gas gegeben.“ Zu viel, denn sie spürte wieder die Verletzung im Oberschenkel. „Irgendwie hatte ich es wieder drinhängen.“

Schweren Herzens habe sie – zusammen mit den Trainern – entschieden, auf die WM zu verzichten. „Es hätte keinen Sinn gemacht, in die USA zu fliegen und zu hoffen, dass ich in den zwei Wochen im Trainingscamp in Santa Barbara fit werde, wenn ich schon im normalen Training Schmerzen habe.“ Lieber sei sie daheim und werde wieder richtig gesund. In den USA „abzuhängen“ und sich nicht sicher sein zu können, ob sie sich beim Lauf wieder verletze, das mache keinen Spaß.

Der Tag der Entscheidung sei „sehr bitter“ und der Frust entsprechend groß gewesen, so Kaden. Bei ihrer ersten Weltmeisterschaftsteilnahme habe sie zwar keine großen Erwartungen gehabt, was die Platzierung angeht. Ziel vor der Saison sei jedoch gewesen, die Norm über 200 Meter für die Europameisterschaften in München vom 15. bis 21. August zu laufen. „Das hätte ich wahrscheinlich auch geschafft, wenn ich mich nicht verletzt hätte.“

Geduld ist nicht Kadens Stärke

Nun müsse sie „da irgendwie durch und die Absage unter der Rubrik Erfahrung verbuchen“. Wie den Muskelbündelriss im anderen Oberschenkel, der sie 2019 auf Eis gelegt hatte. Oder die elfwöchige Trainingspause im Jahr darauf. Nach einem unfreiwilliger Abstieg vom Pferd musste Kaden zweimal am Ellbogen operiert werden.

„Ich brauche jetzt einfach Geduld“, sagt sie. „Allerdings ist das nicht gerade meine Stärke. Das muss ich eben lernen.“ Zeit dazu hat sie noch, schließlich wird sie im September erst 21 Jahre alt. „Das höre ich oft“, sagt sie, lacht – und blickt nach vorne. Nächstes Ziel sind die deutschen U-23-Meisterschaften am 23./24. Juli in Wattenscheid. „Ich muss jetzt aber erst mal schauen, dass ich wieder schmerzfrei rennen kann.“ Für die deutschen Meisterschaften der Aktiven vom 23. bis 26. August in München müsste es reichen. Allerdings ist Ende dieses Monats Nominierungsschluss. „Wenn ich vorher aber nicht gelaufen bin, kann ich wohl auch kaum nominiert werden.“ Ansonsten gibt’s im Spätsommer noch das eine oder andere Event, bei dem sich Lilly Kaden zeigen kann.

Zweites Studium in Planung

Sportlich gibt’s also kurzfristig ein paar Fragezeichen. Klar indes ist’s, wie es abseits der Tartanbahn für eines der größten Sprinttalente im Land weitergeht. Das Journalistik- und PR-Studium hat Kaden mehr oder weniger im Kasten, es fehlt nur noch die Bachelor-Arbeit. Nach der Grundausbildung bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr möchte sie in Bochum Jura studieren.

Lilly Kadens Ehrgeiz ist also weiterhin in allen Bereichen ungebrochen. Und die kleine Portion Ungeduld wird sie auch noch in den Griff bekommen.