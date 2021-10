Zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde hat der ASV Schorndorf am Samstag, 30. Oktober, auch beim Tabellen-Vorletzten RKG Reilingen/Hockenheim aufgetrumpft. 19:7 hieß es am Ende für die Athleten aus dem Remstal. Eigentlich hätte der Sieg noch höher ausfallen können, doch hatte Dogan Göktas bei seinem Bundesliga-Debüt, in Führung liegend, mit einer Verletzung aufgeben müssen.

Engin Cetin bringt ASV in Führung

Der Abend begann mit einem offen geführten Kampf, in dem sich Engin