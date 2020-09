In dieser Saison, die am Samstag, 3. Oktober startet, ist alles ein wenig anders. Und nicht nur wegen Corona. Im vergangenen Jahr wurde vom ASV Schorndorf als Aufsteiger Gutes in der Bundesliga-Staffel Südost erwartet, die Mannschaft war aber kein Titelkandidat. Heuer wäre es eine Enttäuschung, würde das mit Spitzenathleten gespickte Team die Play-offs verpassen. Einen Mann wie Frank Stäbler holt man nicht umsonst. In Schorndorf allerdings wird die Verpflichtung des dreifachen Weltmeisters