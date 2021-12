Zum Abschluss der Hauptrunde empfängt der ASV Schorndorf am Samstag, 19.30 Uhr, in der Ringer-Bundesliga die RKG Reilingen/Hockenheim in der Sporthalle Grauhalde.

Nach der Niederlage in Nürnberg am vergangenen Wochenende darf sich der ASV gegen den Tabellenfünften keinen Ausrutscher erlauben, möchte er die Runde als Zweiter der Bundesliga Südost abschließen. „Einen Ausrutscher wird es mit Sicherheit nicht geben“, sagt Trainer Volker Hirt. „Reilingen/Hockenheim konnte in