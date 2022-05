Rope Skipper der SV Remshalden für die EM qualifiziert

Das Rope-Skipping-Team der SV Remshalden ist neben vier Siegen in Einzeldisziplinen auch deutscher Vizemeister in der Gesamtwertung bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Hanau geworden. Damit qualifizierten sie sich in allen Disziplinen für die Europameisterschaften, die Ende Juli in Bratislava (Slowakei) stattfinden.

377 Sprünge in viermal 30 Sekunden

Das SVR-Open-Team um Julian Kilgus, Alicia und Maria Maier und Daniel Stannard zeigte von Beginn an einen starken Wettkampf und erzielten bereits in der ersten Disziplin, viermal 30 Sekunden Single Rope Speed Relay, einen Tageshöchstwert von 377 gezählten Sprüngen. Auch in den anderen Speeddisziplinen stellte das Team sein Können unter Beweis und schnitt sehr gut ab. Nach dem Speed folgten die vier Freestyles.

Mehrere Titel für Remshalden

In den Single Rope (Einzelseil) Freestyles geht es darum, möglichst schwierige Sprünge kreativ und ohne Fehler zur Musik zu kombinieren. Dabei werten die Kampfrichter nur die Sprünge, die synchron von allen Teammitgliedern gezeigt werden. Dies gelang der SVR sehr gut und sie wurden in beiden Disziplinen mit dem Meistertitel belohnt. Auch in den Double Dutch Disziplinen, in denen zwei lange Seile gegengleich geschwungen werden, punkteten die Skipper und wurden deutscher Vizemeister.