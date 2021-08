Jens Mergenthaler von der SV Winnenden hat bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Walldorf einen Doppelerfolg bei den Aktiven gefeiert. Er setzte sich über die 1500 und 5000 Meter durch. Weitere Titel gingen an Kugelstoßerin Alina Kenzel bei den Frauen sowie bei der U 18 an Bianca Böhnke (beide VfL Waiblingen) über die 3000 Meter und Antonia Engelke (SV Winnenden) im Kugelstoßen.

Mergenthaler war als Topfavorit zu den Meisterschaften in den Rhein-Neckar-Kreis gereist.