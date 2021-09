Der Ringer-Bundesligist ASV Schorndorf startet an diesem Samstag (11. September 2021) mit dem Heimkampf gegen Lichtenfels in die Saison. Knapp ein Jahr ist es her, dass in der Sporthalle Grauhalde zuletzt vor Publikum gerungen wurde. Im ASV-Team hat sich einiges getan. Im Kampf um die deutsche Meisterschaft will der Verein mindestens Vierter werden.

Gemeinsam mit dem neuen Chefcoach Volker Hirt hat Vorstandsmitglied Sedat Sevsay einen schlagkräftigen Kader