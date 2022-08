Saisonvorschau: Tritt beim SV Fellbach der Marinic-Effekt ein?

Nach einer erfolgreichen Saison blickt der SV Fellbach trotz größerer Veränderungen optimistisch auf die neue Saison in der Verbandsliga. Ein Grund dafür ist Mario Marinic, der fortan den Trainerposten in Fellbach übernimmt. Zuletzt hatte Marinic die TSG Backnang als Trainer auf Platz drei in der Oberliga geführt.

Relativ souverän im Mittelfeld schloss der SV Fellbach die letzte Saison in der Verbandsliga ab (Platz neun). In seiner bereits vierten Saison in der Verbandsliga möchte er daran anknüpfen und wieder einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Die Chancen stehen gut, dass ihm das wieder gelingen wird. Womöglich könnte es für den SV Fellbach sogar noch weiter nach oben gehen. Zwar verließen den SV Fellbach im Sommer einige wichtige Spieler – darunter 11-Tore-Mann Marvin Zimmermann (jetzt SG Schorndorf), dafür aber hat er etliche talentierte Spieler dazubekommen, die teilweise Oberligaerfahrung mitbringen. Einer von ihnen ist Niklas Pollex, der von der TSG Backnang nach Fellbach wechselte. Der 25-jährige Außenspieler war in der Jugend des SV Fellbach groß geworden. Pollex allerdings ist nicht der einzige Rückkehrer.

Bekannter Neuzugang

Der andere Rückkehrer und gleichzeitig wohl bekannteste Neuzugang nimmt zukünftig auf der Trainerbank Platz: Mario Marinic. Nachdem Marinic Jahr für Jahr in verschiedenen Ligen Tore wie am Fließband für die TSG Backnang schoss und sie zuletzt als Spielertrainer auf Platz drei in der Oberliga führte, entschied er sich zum Saisonende, der TSG den Rücken zu kehren. Der Abschiedsgrund: sein alter Heimatverein SV Fellbach, wo er allerdings nicht mehr wie früher als Stürmer auf Torejagd gehen, sondern „nur“ als Trainer die Geschicke der anderen lenken wird. Komplettiert wird sein Trainerteam von einem alten Weggefährten. Darko Milosevic, der lange Zeit als Co-Trainer der TSG Backnang Stürmer Marinic trainierte, wird in Fellbach einer seiner Co-Trainer. Ob Marinic ähnlich erfolgreich sein wird wie zuletzt bei der TSG Backnang, wird spannend sein, zu beobachten. Der erste richtige Test ist schon einmal geglückt. Im Verbandspokal bezwang Fellbach den Landesligisten TSV Pfedelbach souverän mit 5:2.

Kader: Tor: Philipp Bauer (18), Philipp Meister (21), Philipp Gutsche (25), Manuel Haug (22); Abwehr: Timo Marx (32), Aygün Plaste (25), Niklas Weiß (24), Mika Müller (23), Luka Milenkovic (22), Patrick Lämmle (27); Mittelfeld: Skender Godanci (19), Matteo Binner (21), Louis Dao (21), Niklas Koroll (22), Charalabos Parcharidis (26), Ilias Michaltsis (20), Fabijan Domic (21), Jamie Miller (27), Georgios Machlelis (31), Leon Braun (25), Nikola Jelic (26), Dominic Sessa (28), Valentin Jäkel (25), Riccardo Scarcelli (20), Niklas Pollex (25), Ali Ferati (23); Sturm: Samuel Wehaus (23), Niklas Hofmeister (20), Burak Sönmez (24), Mustafa Uslu (22), Firat Kaya (27).

Zugänge: Mustafa Uslu (FC Nöttingen), Niklas Pollex (TSG Backnang), Luka Milenkovic (VfB Neckarrems), Riccardo Scarcelli (Sportfreunde Dorfmerkingen), Philipp Meister (SV Leonberg/Eltingen), Aygün Plaste (TSV Weilimdorf), Patrick Lämmle (1.FC Normannia Gmünd).

Abgänge: Koray Yildiz (SG Schorndorf), Mikail Arslan (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Ibrahim Njie (1.CfR Pforzheim), Koray Yüksek (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Marvin Zimmermann (SG Schorndorf), Benito Baez Ayala (FSV Waiblingen), Claudio Paterno (SV Breuningsweiler), Altin Gashi (SG Schorndorf), Philipp Hörterich (SV Remshalden), Aristidis Perhanidis (TV Oeffingen).