Schluchsee-Triathlon: Waiblinger Masters dominieren auch im Finale

(pem). Das Masters-Team des VfL Waiblingen hat auch den Finalwettkampf der Baden-Württembergischen Alb-Gold-Triathlonliga dominiert und im vierten Wettkampf den vierten Sieg gefeiert. Ebenfalls freuen durfte sich am Samstag in Schluchsee die erste Männermannschaft des VfL, die als Dritte auf das Siegerpodest stieg.

Für die Masterliga und die beiden Landesligen Nord und Süd war der Schluchsee-Triathlon, der am Samstag bei besten äußeren Bedingungen mit idealem Triathlonwetter stattfand, der Finalwettkampf. Das bedeutete, dass die Teams mit jeweils 20 Sekunden Abstand gemäß den Platzierungen aus der Vorrunde ins Rennen über 1500 Meter Schwimmen, 36 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen geschickt wurden.

Die Masters des VfL Waiblingen ließen sich diesen Vorsprung in der 23 Teams starken Liga nicht mehr nehmen und gewannen mit 19 Platzierungspunkten deutlich vor den Tuttlinger Sportfreunden (36 Punkte) und den SF Dornstadt (37). Schnellster VfL-Senior war der französische Neuzugang Xavier Tupet, der auch in 2:01:02 Stunden die Einzelwertung gewann – gefolgt von Ralph Müller, Christhard Henning und Jochen Bauer.

In der Landesliga Nord hatte das Team vom TSV Neustadt bereits nach der Vorrunde als Zweitplatzierter den Aufstieg in die Baden-Württembergliga perfekt gemacht. Jens Müller, Luca Langerjahn, Leon David Liva und Julia Leye konnten es daher verschmerzen, in Schluchsee das Podest als Vierte knapp zu verpassen.

Die zweite Männermannschaft des VfL belegte unter den 25 Teams der Landesliga Nord den elften Platz und die Liga-Neulinge der „VfL-Rookies“ feierten mit Rang 17 im Finale die beste Saisonplatzierung.

Die erste Männermannschaft des VfL Waiblingen zeigte in Schluchsee nochmals, dass sie zu den Top-Teams im Land gehört. Obwohl krankheitsbedingt nicht in Bestbesetzung angetreten, schafften es Kai Dahlhaus, Sebastian Gaedicke, Maximilian Hoffmann, Oskar Klein und Jakob Heeß als Dritte auf das Siegerpodest in der Baden-Württembergliga. In der Frauenliga mit 22 Teams musste das Lopos-Team VfL Waiblingen ebenfalls mit Ausfällen kämpfen und landete auf Rang 17.

Für diese beiden Ligen war Schluchsee erst der dritte Wettkampf, das Finale findet kommenden Sonntag in Heidelberg statt.