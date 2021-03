Der seit Jahresbeginn in Schorndorf lebende Radprofi Jannik Steimle ist beim Eintagesrennen Nokere Koerse in Belgien gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Steimle fährt seit 2019 für das Team Deceuninck-Quick-Step, der Mannschaft von Sprintstar Mark Cavendish. In Belgien war er in der Schlussphase des Rennens, so vermeldet es der Spiegel, zu Fall gekommen, zunächst reglos liegen geblieben und musste schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 24-Jährige