Schorndorfer Ringer Jello Krahmer ist Deutscher Meister in der Königsklasse

Großer Erfolg für Jello Krahmer vom ASV Schorndorf: Bei den deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil in Frankfurt an der Oder hat sich der Ringer des ASV Schorndorf den Titel in der Königsklasse geholt. Georgios Scarpello holte Bronze, Nico Brunner Silber.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fanden im brandenburgischen Frankfurt an der Oder die Titelkämpfe wieder statt. Mit Luca Moosmann, Georgios Scarpello, Nico Brunner und Jello Krahmer hatte der ASV Schorndorf gleich vier Athleten am Start.

Erste Erfahrungen für Luca Moosmann im Männerbereich

Für den erst 17-jährigen Luca Moosmann war es die erste Meisterschaft im Altersbereich der Männer. Nachdem er bereits vor einigen Wochen in der U-20-Altersklasse die Bronzemedaille gewonnen hatte, ging es für ihn hauptsächlich darum, erste Erfahrungen im Männerbereich zu sammeln. In der Gewichtsklasse bis 60 kg traf er gleich zu Beginn des Turniers auf den erfahrenen Daniel Layer von der SVG Nieder-Liebersbach, dem er sich technisch unterlegen mit 0:8 beugen musste und ausschied.

Der ebenfalls in die Gewichtsklasse bis 60 kg aufgerückte Deutsche Juniorenmeister bis 55 kg, Georgios Scarpello, hatte in seinem Auftaktkampf gegen Pierre Vierling vom FC Erzgebirge Aue bei seinem technischen Überlegenheitssieg (8:0) keinerlei Mühen. Im zweiten Kampf traf er auf den Dritten der Europameisterschaften 2019 und dreifachen Deutschen Meister, Fabian Schmitt vom SV Wacker Burghausen. Beide Kämpfer schenkten sich nichts. Eine Unachtsamkeit von Scarpello in der Endphase der ersten Hälfte brachte dem Burghausener beim Stande von 1:0 zwei weitere Punkte zum 3:0, die der erfahrene Kämpfer aus Bayern zum Endstand von 4:0 erhöhte.

Erste Medaille für Georgios Scarpello bei den Männern

Im Kampf um die Bronzemedaille traf Scarpello auf Daniel Layer von der SVG Nieder-Liebersbach, der im Auftaktkampf den Schorndorfer Luca Moosmann geschlagen hatte. Scarpello hatte hier keine großen Schwierigkeiten und revanchierte sich für die Niederlage seines Vereinskameraden mit einem technischen Überlegenheitssieg (12:3), der ihm die erste Medaille bei den Männern einbrachte.

In der Gewichtsklasse bis 87 kg ging Nico Brunner an den Start. Er hatte ein gutes Los gezogen und startete mit einem 4:1-Sieg im Viertelfinale gegen den Routinier Waldemar Streib (KSV Wiesbaden). Im Halbfinale begann der Kampf gegen Sascha Weinauge (KSK Furtwangen) etwas zerfahren. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zog Brunner davon und entschied den Kampf klar mit 11:2 technisch überlegen für sich. Auch im Finale zeigte der Schorndorfer eine gute Leistung gegen den mehrfachen internationalen Medaillengewinner Hannes Wagner vom AC Lichtenfels. Allerdings konnte er trotz eines sehenswerten Überwurfs, der ihm zwei Punkte einbrachte, die 2:7-Niederlage nicht verhindern und gewann Silber.

Jello Krahmer präsentiert sich in bester Verfassung

In der Königsklasse bis 130 kg waren nur fünf Teilnehmer am Start, daher wurde das Turnier im sogenannten nordischen Modus (Jeder gegen jeden) ausgetragen. Jello Krahmer präsentierte sich nach einer fast einjährigen Turnier-Wettkampfpause hochkonzentriert und in hervorragender körperlicher Verfassung. Im Auftaktkampf bekam das Karl Marbach (KFC Leipzig) bei seiner 0:9-Niederlage zu spüren. Im zweiten Kampf gewann der Schorndorfer ebenfalls technisch überlegen gegen Felix Kiyek vom TSV Westendorf mit 8:0. Im nächsten Kampf ließ Krahmer dem Altmeister Christian John vom Eisenhüttenstädter RC bei seinem 11:0-Punktsieg nicht den Hauch einer Chance.

Es kam zum großen Showdown im Finale gegen den Lokalmatadoren Franz Richter von der RSV Frankfurt/Oder. Da sich beide Athleten aus zahlreichen Trainings mit der Nationalmannschaft gut kennen, war dieser Kampf stark von Taktik geprägt. Krahmer machte von Anfang an Druck und bekam einen Verwarnungspunkt zugesprochen. Auch in der zweiten Hälfte des Kampfes war Krahmer der aktivere Ringer. Ihm gelang jedoch keine zwingende Aktion, so dass diesmal gegen ihn eine Verwarnung ausgesprochen wurde und er plötzlich im Rückstand war. Viele glaubten schon an die Entscheidung, doch Krahmer brachte kurz vor Ende des Kampfes seinen Gegner durch eine Kopfklammer in Bedrängnis. Richter versuchte diese durch Fingerfassen zu lösen, was vom Drei-Mann-Kampfgericht sofort als Foul geahndet wurde. Krahmer bekam zwei Punkte und sein Gegner eine Verwarnung zugesprochen. Die gegnerische Ecke protestierte und forderte einen Videobeweis ein. Dieser bestätigte das Foul. Krahmer bekam einen weiteren Punkt zugesprochen und gewann den Kampf mit 4:1 nach Punkten.

Durch das hervorragende Abschneiden seiner Athleten erreichte der ASV Schorndorf hinter dem vierfachen Deutschen Mannschaftsmeister SV Wacker Burghausen Platz zwei in der Vereinswertung.