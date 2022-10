Schorndorferin holt WM-Titel

Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft im Kickboxen, die in in Mazara del Vallo (Sizilien) stattfand, hat sich die 17-jährige Alexia Emrich aus dem Kickbox Center DMG Schorndorf in der Kategorie Leichtkontakt Juniors +65 kg den Weltmeistertitel der Amateure erkämpft. In der Klasse +50 Jahre +85 kg Leichtkontakt erreichte Ari Papadopoulos (57) aus dem DMG-Trainerteam einen zweiten Platz gegen den fünffachen Pro-Fighter Waine Turner aus England und ist somit Vizeweltmeister. Cheftrainer Giuseppe De Mitri ist mit der Leistung der Athleten mehr als zufrieden.