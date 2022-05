Schwaikheimer Handballer wollen alles klarmachen

(twa/pm). Noch sind nicht alle Entscheidungen gefallen in den höheren Handball-Ligen. Der Männer-Württembergligist SF Schwaikheim kann mit einem Sieg den Klassenverbleib klarmachen.

Männer-BW-Oberliga. TV Bittenfeld (8. Platz, 32:24 Punkte) – TuS Schutterwald (12. Platz, 23:33 Punkte/Samstag, 20 Uhr). Im letzten Heimspiel der Saison empfängt der TVB den TuS Schutterwald, der noch mitten im Kampf um den Klassenverbleib steckt. Schien die Lage vor einigen Wochen noch aussichtslos, haben sich die Ortenauer in den vergangenen Wochen mit guten Ergebnissen zurückgemeldet. Der TuS verfügt über einen torgefährlichen Rückraum mit guten Schützen, die der TVB in den Griff bekommen muss. In der Offensive muss er wieder bessere Lösungen gegen eine körperliche Abwehr finden, als dies in der Vorwoche der Fall war.

Männer-Württembergliga. SF Schwaikheim (11. Platz, 18:32 Punkte) – HSG Albstadt (7. Platz, 22:26 Punkte/Samstag, 19.30 Uhr). Zum letzten Spiel empfangen die SF die HSG Albstadt. Während es für die HSG um nichts mehr geht, stehen die Schwaikheimer nochmals unter Druck. Nach zwei vergebenen Matchbällen wollen sie mit einem Sieg den Klassenerhalt schaffen. Dazu müssen sie über 60 Minuten ihre Nerven im Griff haben und konzentriert spielen. Das Hinspiel verloren die SF mit 27:30. Bei einer Niederlage könnte es noch eng werden: Muss Weilstetten aus der BW-Oberliga runter, steigen aus der Württembergliga vier Teams ab. Vor dem Spiel werden Ehrungen und Verabschiedungen erfolgen, danach steigt die Saisonabschlussparty. Der gesamte Kader sollte fit sein.

Männer-Württembergliga. SV Leonberg/Eltingen (5. Platz, 32:16 Punkte) – TSV Alfdorf/Lorch (13. Platz, 16:34 Punkte/Samstag, 20 Uhr). Für den TSV ist der Abstieg nach der Niederlage in Unterensingen nicht mehr zu verhindern. Jetzt gilt es, sich anständig aus der Liga zu verabschieden.

Frauen. Für die Rems-Murr-Teams ist die Saison beendet. Die SV Remshalden bezwang am Mittwoch den TV Nellingen II mit 24:20. Die beiden Spiele der SF Schwaikheim sind abgesagt worden.