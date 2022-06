Sechs Meistertitel: Leichtathleten aus dem Rems-Murr-Kreis räumen ab

Mit insgesamt sechs Meistertiteln im Gepäck kehrten die Rems-Murr-Starter von den baden-württembergischen Meisterschaften aus Walldorf zurück. Für die Highlights aus Kreissicht sorgten Bianca Böhnke (U 18) über die 800 m und 1500 m, Gioia Mazza (U 20, beide VfL Waiblingen) im Hammerwurf, Nina Ndubuisi (SG Schorndorf, U 20) im Diskuswurf sowie Aaron Krings (SG Weinstadt, U 20) über die 100 und 200 Meter.

Am erfolgreichsten waren die Athletinnen und Athleten des VfL Waiblingen mit insgesamt drei Meistertiteln. Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde Bianca Böhnke (U 18) sowohl über die 800 m als auch über die 1500 m. Dabei verlief die bisherige Saison für die 17-Jährige alles andere als geplant, da sie zunächst von einer Corona-Erkrankung und anschließend von einem Magen-Darm-Infekt ausgebremst wurde. In Walldorf lief sie die erste Runde über 800 m zügig. In der zweiten Runde musste Böhnke Körner lassen, rettete den Titel jedoch in 2:17,11 min ins Ziel. Im selben Rennen gab es für Vereinskollegin Luise Pohl (U 18) eine neue Bestleistung. Pohl belegte in 2:24,15 Minuten den sechsten Platz. Böhnke gestaltete das Rennen über 1500 m als Steigerungslauf mit sehr verhaltenen ersten 700 m und einer schnellen Schlussrunde. Am Ende stand auch hier Platz eins in 4:43,11 min.

Gioia Mazza holt Gold im Hammerwurf

Auch im Hammerwurfwettbewerb der U 20 heimste der VfL einen Landesmeistertitel ein. Gioia Mazza war mit 44,63 m zunächst verhalten in den Wettkampf gestartet. Im dritten Versuch platzte der Knoten und das vier Kilogramm schwere Wurfgerät flog auf die Siegesweite von 47,48 m. Im selben Wettbewerb landete Vereinskollegin Sarah Emele mit 33,17 m aus dem fünften Versuch auf dem fünften Rang.

Einen starken Diskuswurf-Wettkampf bei der U 20 in Walldorf zeigte Multitalent Nina Ndubuisi von der SG Schorndorf . Nachdem sie sich zunächst einen Fehlversuch leistete, katapultierte sich die Schorndorferin mit 42,42 m im zweiten Versuch direkt an die Spitze des Feldes. In den Folgeversuchen steigerte sich Ndubuisi mit der ein Kilogramm schweren Diskusscheibe kontinuierlich und entschied den Wettbewerb mit 47,10 m klar für sich.

Im ersten Versuch Bronze

Das starke Kreisergebnis rundete Antonia Engelke von der SV Winnenden mit ihrer Bronzemedaille ab. Nach verletzungsbedingtem Trainingsrückstand ging es für das Winnender Wurftalent nur beim Diskus an den Start. Mit guten 39,94 m im ersten Versuch sicherte sie sich den dritten Platz.

Sprintkönig bei der U 20 wurde Aaron Krings von der SG Weinstadt, der sich den Meistertitel sowohl über die 100 m als auch über die 200 m sicherte. Im 100-m-Finale steigerte sich der Weinstädter auf 11,01 sec. Die 200 m sprintete Krings in 22,45 sec souverän und mit fast zwei Zehntelsekunden Vorsprung zum Titel.

Vizemeister im Diskuswurf der U 20 wurde sein Vereinskollege Felix Ackermann. Im sechsten und letzten Versuch schleuderte er die 1,75 Kilogramm schwere Diskusscheibe auf 41,42 m und sicherte sich die Silbermedaille. Eine weitere Medaille für die SG ging an Isabel Utz im Hammerwurf der U 18. Mit einer Weite von 45,21 m sicherte sich die Weinstädterin Bronze.

Es hagelt Medaillen für den Kreis

Edelmetall über die Stadionrunde bei der U 20 ging an Luis Schaich von der SV Winnenden. Der Mittelstreckler ging in Walldorf über die ungewohnt kurze Strecke an den Start, um seine Tempohärte zu testen. In einem schnellen Rennen gelang es ihm, in 50,22 sec die Silbermedaille zu gewinnen.

Eine weitere Medaille für den VfL Waiblingen gewann Piotr Haratyk (U 20) im Kugelstoßen. Er sicherte sich mit der sechs Kilogramm schweren Kugel im dritten Versuch von 15,15 m nicht nur die Bronzemedaille, sondern auch eine neue persönliche Bestweite. Sein ein Jahr jüngerer Bruder Jacek Haratyk wurde, ebenfalls mit einer neuen Bestweite von 14,07 m, Vierter.

Über eine Medaille freute sich auch Stephanie Ndubuisi von der SG Schorndorf. Sie blieb im Dreisprung der U 18 erstmals über der Elf-Meter-Marke. Mit 11,19 m im fünften Versuch sicherte sie sich die Bronzemedaille.

Ebenfalls im Dreisprung am Start war Yannick Eisenberger (U 20, VfL Waiblingen ). Nach drei ungültigen Versuchen hatte er Glück, weiterhin im Wettbewerb zu bleiben, ehe er im vierten Anlauf seine persönliche Bestweite auf 12,93 m steigerte und Platz vier belegte. Auch Vereinskollege Moritz Doula (U 18) freute sich über eine neue persönliche Bestleistung. Er steigerte bereits im Vorlauf über 100 m seinen Hausrekord auf 11,64 Sekunden, ehe er dann im B-Finale in 11,49 Sekunden nochmals zulegte und Platz sieben belegte.

Erfolgreich für den TSV Schmiden war Tobias Frey über die 400 m Hürden der U 18. In der Rangfolge der Zeitläufe sicherte er sich in 58,34 sec die Silbermedaille. Ein weiterer Vizemeistertitel ging an seinen Vereinskollegen Joshua Stallbaum im Diskuswurf dieser Altersklasse. Stallbaum zeigte eine konstant gute Serie und erreichte mit 46,65 m den zweiten Platz.

Über die 400-Meter-Stadionrunde bei der U 18 verpasste Laura Heeger den Meistertitel nur knapp. In einem engen Rennen lief die Schmidenerin in 59,16 sec auf den zweiten Platz.

Knapp eine Medaille verpasste Emanuel Patnaik (SG Weinstadt) über die 200 Meter der U 18. In 23,11 sec belegte er in Summation aller Zeitläufe den vierten Platz.

Die 4-mal-100-Meter-Staffel der Startgemeinschaft Heilbronn-Weinstadt-Winnenden mit Aaron Krings, Emanuel Patnaik (beide SG Weinstadt), Luis Schaich, Philipp Fuchs (beide SV Winnenden) verpasste in 43,65 sec einen Podestplatz, freute sich aber über die Qualinorm zu den deutschen Jugendmeisterschaften.

Platz acht ging an Claudio Groll-Vasquez (SV Winnenden, U 18) über 1500 m in 4:31,28 min (PB).

Einzige Starterin der Spvgg Rommelshausen LA-Kernen war Hannah Hellwig im Hammerwurf der U 18. Sie schleuderte das drei Kilogramm schwere Wurfgerät auf 42,72 m und belegte damit Platz fünf.