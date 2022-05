SG Oppenweiler/Strümpfelbach zieht ins Bezirkspokal-Finale ein

Fußball. Im Halbfinale des Bezirkspokals hat Fußball-Bezirksligist SG Oppenweiler/Strümpfelbach 6:1-Sieg beim TSV Nellmersbach II gewonnen und zieht damit ins Finale des Wettbewerbs ein.

Von Anfang an überlegen

Der TSV machte es den Gästen in den Anfangsminuten auch nicht allzu schwer. Lukas Rosenke traf schon nach einer Spielminute in die Nellmersbacher Maschen. Luca Krämer ließ eine Minute später das 2:0 folgen, bevor Marcel Fritz in der fünften Minute zum 3:0 traf. Danach kam der Gastgeber etwas besser ins Spiel, ohne sich jedoch klare Torchancen herauszuarbeiten. Der TSV kam mit dem Pressing der Gäste überhaupt nicht zurecht und machte mehr und mehr Fehler. So auch in der 17. Minute, als Rosenke mit seinem zweiten Treffer bereits den Sack zumachte. Patrick Koch erhöhte nach einer halben Stunde gar zum 5:0 Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang machte es der B-Ligist dann etwas besser, und erarbeitete sich auch ein paar Chancen. Randy Abada nutze in der 68. Minute seine Möglichkeit und netzte zum 1:5 ein. Den Schlusspunkt der Partie setzte Luca Krämer zehn Minuten vor dem Ende der Partie, als er TSV Keeper Heiko Seethaler mit einem Heber keine Chance ließ.