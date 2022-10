SG Schorndorf verliert beim FSV, Schornbach in Fußball-Bezirksliga jetzt vorne

So hat sich der TSV Schornbach den achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga vorgestellt: Mit dem 3:2-Sieg gegen den TSV Rudersberg setzte sich der Landesliga-Absteiger an die Tabellenspitze. Er profitierte vom 5:2-Sieg des neuen Zweiten – FSV Waiblingen gegen den bisherigen Ersten SG Schorndorf. In der Kreisliga A 1 hat sich der Tabellenführer SV Hertmannsweiler erwartungsgemäß beim Schlusslicht Hößlinswart durchgesetzt. In der A 2 bleibt der Türk. SC Murrhardt nach dem 5:1 gegen den TSV Althütte an der Spitze.

Bezirksliga. Die Begegnung zwischen den Aufstiegskandidaten FSV Waiblingen und SG Schorndorf war auch das Duell der Brüder Marcel Zimmermann (FSV) gegen Marvin Zimmermann (SG). Ersterer hatte mit drei Toren beim 5:2-Sieg (4:1) der Waiblinger maßgeblichen Anteil daran, dass die Schorndorfer ihre Tabellenführung abgeben mussten. Nach einem Zimmermann-Doppelpack zum 2:0 verkürzte Sokol Kacani zum 1:2, Robin Binder stellte noch vor der Pause mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Schorndorf machte spielerisch einen guten Eindruck, der FSV wartete ab und nutzte seine Chancen gegen die etwas wackelige Gästeabwehr. Im zweiten Spielabschnitt drückte Schorndorf, doch es brachte den Ball nicht im Waiblinger Kasten unter. Marcel Zimmermann sorgte mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Per Strafstoß verkürzte sein Bruder zum 2:4, Binder machte mit seinem zweiten Treffer zum 5:2 in der Nachspielzeit alles klar.

Der TSV Schornbach nutzte die Gunst der Stunde und kletterte mit dem mühevollen 3:2 gegen den TSV Rudersberg an die Spitze. Der TSV Nellmersbach bleibt mit dem 1:0 in Steinach in der Verfolgerposition – ebenso wie der TSV Schwaikheim. Der TSV drehte die Partie beim SV Steinbach nach dem 1:2-Rückstand in den letzten sieben Minuten zum 3:2-Sieg. Dennis Klemm traf in der Nachspielzeit zum Sieg.

Der SC Korb bleibt ohne Punkt auf dem vorletzten Platz. Beim 5:0 des SV Unterweissach in Korb traf Denis Leon Krug dreimal. Das Schlusslicht Kleinaspach holte seinen ersten Zähler.

FSV Waiblingen - SG Schorndorf 5:2. 1:0 Marcel Zimmermann (12.), 2:0 Marcel Zimmermann (16.), 2:1 Sokol Kacani (20./Strafstoß), 3:1 Robin Binder (22.), 4:1 Marcel Zimmermann (47.), 4:2 Marvin Zimmermann (85./Strafstoß), 5:2 Robin Binder (94.).

TSV Sulzbach-Laufen - SV Steinbach 3:1. 1:0 Jannik Paxian (31.), 2:0 Jannik Paxian (46.), 2:1 Talha Ünal (53.), 3:1 Marek Hähnel (62.).

SPVGG Kleinaspach - TSV Sulzbach-Laufen 2:2. 1:0 Pascal Hofer (46.), 1:1 Simon Hagel (52.), 2:1 Al Rubaye Mustafa Wisam Abdulrazzaq (65.), 2:2 Marek Hähnel (68.).

TSV Schornbach - TSV Rudersberg 3:2. 1:0 Kevin Mezger (7.), 1:1 Sinan Kiper (10.), 2:1 Dominik Kowalski (16.), 3:1 Kevin Mezger (44.), 3:2 Marko Janzekovic (65.).

SC Korb - SV Unterweissach 0:5. 0:1 Denis Leon Krug (2.), 0:2 Denis Leon Krug (44.), 0:3 Jannis Scholz (58.), 0:4 Denis Leon Krug (66.), 0:5 Kevin Flatau (86.).

SG Weinstadt - SV Fellbach II 3:1. 0:1 Fabijan Domic (4.), 1:1 Pascal Seemüller (13.), 2:1 Kujtim Sylaj (22.), 3:1 Oliver Ehni (44.).

VfL Winterbach - SV Remshalden 3:1. 1:0 Patrik Rychlik (22.), 2:0 Kim-Long Ly (56.), 3:0 Morris Rube (61.), 3:1 Noah Brandhuber (78.).

SSV Steinach-Reichenbach - TSV Nellmersbach 0:1. 0:1 Alessandro Siciliano (59.).

SV Steinbach - TSV Schwaikheim 2:3. 0:1 Yusuf Dik (4.), 1:1 Hannes Bössenecker (33.), 2:1 Talha Ünal (53.), 2:2 Yusuf Dik (83.), 2:3 Dennis Klemm (92.).

Kreisliga A 1. Das Führungstrio hielt sich schadlos. Der Spitzenreiter SV Hertmannsweiler setzte sich in Hößlinswart ebenso klar durch wie der Zweite SV Breuningsweiler II beim SV Allmersbach II und Zrinski Waiblingen gegen den TSV Schwaikheim II. Der TV Weiler/Rems holte einen wichtigen Dreier in Schmiden.

KTSV Hößlinswart - SV Hertmannsweiler 2:5. 1:0 Boris Antic (ET/26.), 1:1 Boris Antic (47.), 1:2 Erkut Polat (50.), 1:3 Matthias Stirm (55.), 2:3 Osaf Riaz (77.), 2:4 Matthias Stirm (87.), 2:5 Erkut Polat (90.).

SC Urbach - TSV Miedelsbach 1:0. 1:0 Christoph Veil (79.).

Anagennisis Schorndorf - TSV Schlechtbach 3:0. 1:0 Theofanis Samourakis (40.), 2:0 Theofanis Samourakis (85.), 3:0 Theofanis Samourakis (89.).

KuSV Zrinski Waiblingen - TSV Schwaikheim II 3:1. 1:0 Luka Coric (11.), 1:1 Yannick Urbitsch (21.), 2:1 Dario Anusic (76.), 3:1 Katriel Lovaglio (81.).

TSV Schmiden - TV Weiler/Rems 0:1. 0:1 Lorel Pascal Sienz (89.).

SV Allmersbach II - SV Breuningsweiler II 0:4. 0:1 Rene Michael Huber (46.), 0:2 Christian Stecher (58.), 0:3 Fuad Klipic (72.), 0:4 Fuad Klipic (83.).

TV Stetten - SV Plüderhausen 1:5. 0:1 Julian Leitlein (35.), 0:2 Ben Paschuld (49.), 1:2 Tim Stützlein (50.), 1:3 Julian Leitlein (75.), 1:4 Harun-Fergan Sahin (79.), 1:5 Ben Paschuld (82.).

Kreisliga A 2. Der FC Welzheim musste sich im Spitzenspiel dem VfR Murrhardt mit 1:2 geschlagen geben und hat nun zwei Punkte Rückstand auf den Ersten Türk. SC Murrhardt. Der ließ dem TSV Althütte beim 5:0 keine Chance. Murat Kalkan durfte sich als dreifacher Torschütze feiern lassen. Der FSV Weiler zum Stein bleibt nach dem 3:2 beim SV Allmersbach III in Sichtweite zur Spitze.

TSV Schmiden II - TSV Nellmersbach II 1:3. 0:1 Hannes Fleischmann (35.), 1:1 Pasquale Siena (70.), 1:2 Sandro Brandstetter (76.), 1:3 Bastian Krug (83.).

SV Allmersbach III - FSV Weiler zum Stein 2:3. 0:1 Tobias Veit (10.), 0:2 Mario Dragic (16.), 1:2 Benjamin Mayer (27.), 2:2 Benjamin Mayer (50.), 2:3 Elias Scheuing (87.).

SV Steinbach II - FC Oberrot 1:2. 1:0 Mohamed Zidane Kaba (43.), 1:1 Frederik Walch (77.), 1:2 Tom Scheuermann (85.).

SKG Erbstetten - Großer Alexander Backnang 0:2.

TAHV Gaildorf - TSV Sechselberg abgebrochen.

TSV Oberbrüden - SVG Kirchberg/Murr 1:1. 0:1 Pierre Paul (47.), 1:1 Jan Erkert (90.).

Türk. SC Murrhardt - TSV Althütte 5:1. 1:0 Murat Kalkan (3.), 2:0 Murat Kalkan (18.), 2:1 Steffen Bauer (47.), 3:1 Murat Kalkan (49.), 4:1 Yusufhan Öztürk (60.), 5:1 Selcuk Akcan (73.).