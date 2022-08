SG Sonnenhof Großaspach stellt Neuzugang vor: Fabian Benko

Die SG Sonnenhof Großaspach hat kurz vor Saisonbeginn noch einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Ab sofort für die SG auflaufen wird Fabian Benko. Der 24-jährige offensive Mittelfeldspieler war zuletzt für den SSV Ulm 1846 aktiv und kommt mit der Erfahrung von insgesamt 107 Regionalliga-Einsätzen (Bayern und Südwest / acht Tore, 20 Assists) nach Aspach.

Der gebürtige Münchner stammt aus der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München, war in der Saison 2016/17 unter dem damaligen FCB-Coach Pep Guardiola Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters, ehe er im Sommer 2018 zum österreichischen Bundesligisten LASK wechselte, für den er unter anderem auch in der UEFA Europa-League-Quali zum Einsatz kam.

Anschließend absolvierte Benko ab 2018 noch insgesamt 56 Pflichtspiele für den FC Juniors OÖ in der zweiten österreichischen Liga, in denen er sieben Tore erzielte und sieben weitere Treffer vorbereitete.

Leiter Sport & Organisation Benedikt Röcker: „Mit Fabian Benko ist es uns gelungen, noch mal einen Top-Offensivmann für unsere Oberliga-Mannschaft zu verpflichten. Er hat sein Können bereits in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt, bringt einiges an Erfahrung mit nach Aspach und wir erhoffen uns, dass er seine Qualitäten in unser Spiel – natürlich vor allem in der Offensive – einbringt.“

Fabian Benko: „Ich hatte einen sehr zielführenden Austausch mit den Verantwortlichen, mir wurde von Beginn an klar aufgezeigt, wie man mit mir arbeiten möchte und welches Potenzial in diesem Verein steckt. Ich kenne den Club noch recht gut aus der abgelaufenen Regionalligasaison und will ab sofort meinen Teil dazu beitragen, dass dem Verein eine erfolgreiche Saison bevorsteht.“