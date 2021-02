Die abstiegsbedrohte SG Sonnenhof Großaspach trennt sich von Trainer Hans-Jürgen Boysen. „Gründe hierfür sind die sportlich negative Entwicklung über die vergangenen Monate sowie die aktuelle Tabellenposition der SG in der Regionalliga Südwest“, heißt es in einer knappen Mitteilung vom Donnerstag (25.02.).

Die Aspacher stehen nach 24 Spieltagen auf Tabellenplatz 16 und haben nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Man müsse festhalten, „dass die sportliche Entwicklung der Mannschaft und die daraus resultierende aktuelle Tabellenposition in der laufenden Saison nicht unseren Vorstellungen entsprechen und wir uns in einer sportlich ernsten Situation befinden“, wird Sportdirektor Joannis Koukoutrigas zitiert.

Über einen Nachfolger werde man zeitnah informieren. Boysen hatte den selbsternannten „Dorfklub“ im Februar 2020 übernommen und war in insgesamt 42 Pflichtspielen an der Seitenlinie der Aspacher gestanden. Am Samstag (14 Uhr) gastiert die SG beim Tabellenzehnten aus Balingen.