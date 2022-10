Sieg und Niederlage für Ringer des SC Korb

SC Korb - AV Sulgen 23:11 Schwerer als vielleicht erwartet, gestaltete sich das Unternehmen Heimsieg gegen den AV Sulgen, auch wenn es am Ende mit 23-11 deutlich war. Den Auftakt vor etwa 130 Zuschauern machte David Wagner (80, Fr) gegen den ehemaligen Korber Baris Sanli. Wagner hat aktuell einen guten Lauf, so auch gegen Sanli. Von Beginn an war er dominierend. Deutlich führend schulterte er Baris Sanli noch in Runde eins. Kampf zwei bestritten dann Fabian Fritz (86, Gr) und Valentin Baier. Fritz begann wie üblich abwartend und legte sich seinen Gegner zurecht. Mit zunehmender Dauer sammelte Fritz Punkt um Punkt. Nach 4:01 Minuten hatte er die nötigen Wertungen zur TÜ erreicht, vier weitere Punkte fürs Team also. Jozef Jaloviar (96, Fr) sah lange wie der Sieger im Kampf gegen Ion Demian aus, dieser glich einen 1-3 Rückstand gegen Ende aus. Alle Bemühungen des Korbers eine Wertung, welche zum Sieg gereicht hätte waren erfolglos. So verlor Jaloviar knapp, Sulgen hatte den ersten Punkt zu bejubeln.

Felix Rohrwasser (75, Gr) war nach eigenen Angaben mit seiner ersten Runde gegen Andreas Moosmann nicht zufrieden, was dieser natürlich auszunutzen wusste. Die zweite Runde präsentierte dann einen deutlich besser agierenden Rohrwasser. Die 1:5-Punktniederlage allerdings konnte er trotz größtem Einsatz nicht mehr abwenden.

Erneut in den Dienst der Mannschaft stellte sich Denis Moligaj (130, Gr) gegen Luca Savaicari. Der Korber sah zu Beginn auch gut aus, nach 90 Sekunden versuchte er eine Aktion, die der Sulgener eiskalt konnterte und Moligaj schulterte.

Denkbar knapp ging es in die Pause. Korb lag 8-7 in Führung. Den Auftakt in Durchgang zwei machte dann Asadullah Nemati (75, Fr) gegen Robin Hezel.Nemati scheint langsam in der Oberliga angekommen zu sein. Ganz sicher wies er Hezel in die Schranken bei seinem Punktsieg.

Endgültig in Richtung Sieg lenkte dann Nicolas Ertolitsch (71, Gr) den Mannschaftskampf. Gegen Rico Hezel begeisterte er das Publikum. Es war wunderschön anzuschauen was Ertolitsch zeigte. Nach knapp zwei Minuten war die TÜ in trockenen Tüchern. Die Klasse bis 57 kg gab Korb kampflos ab.

Im Umkehrschluss erhielt Catalin Vitel seine Punkte bereits auf der Waage, Sulgen war hier ohne Vertreter.

Ein guter Schluss ziert alles

"Ein guter Schluss ziert alles", treffender könnte man den Auftritt von Stefan Ivanov (66, Fr) kaum beschreiben. Allerdings mussten die Zuschauer schon genau hinschauen. Gegen Benjamin Thomas Muske benötigte Ivanov nur schlappe 21 Sekunden um durch TÜ zu gewinnen.

Als Ivanov seinen Gegner zu fassen bekam, war es auch schon um diesen geschehen. Eine Reihe von Beinschrauben bedeuteten das frühe Aus des Sulgeners. Am Ende konnte Korb einen verdienten 23-11 Sieg gegen eine aufopferungsvoll kämpfende, sowie sympathische Sulgener Mannschaft bejubeln. Durch diesen Erfolg hat man sich etwas Luft nach unten verschaffen können.

KG Dewangen Fachsenfeld - SC Korb 14:11 Selbst der größte Einsatz nutze am Ende nichts, beim Titelaspiranten der KG Fachsenfeld/Dewangen unterlag man knapp mit 11-14. Dragan Markovic und Felix Rohrwasser (75, Gr) lieferten sich einen hart umkämpften Kampf. Hier gewann Markovic beim 3-3 da er die letzte Wertung erhielt.

Karoly Kiss lag gegen Stefan Ivanov (66, Fr) schnell mit 0-12 im Rückstand, danach aber stellte sich Kiss besser auf Ivanov ein und ließ nichts mehr zu, im Gegenteil, er selbst holte sechs Punkte was am Ende einen 6-12 PS für den Korber bedeutete.

Zur Halbzeit hinten

Kampf drei führte dann Nikola Markovic und Catalin Vitel zusammen. Vitel gelang nur eine Vierer- Wertung (wenn auch eine schöne) Markovic sammelte deren sechs, wodurch er Punktsieger war.

Zwei weitere Zähler fürs Team verbuchte Nicklas Haßler bei seinem 6:1-Punktsieg gegen Asadullah Nemati. Kampfloser Sieger wurde für die KG Obaidullah Besmella (57, Fr), Korb hatte hier keinen Vertreter.

Nach fünf Kämpfen schienen für Korb die Felle früh davon zu schwimmen, 8:2 lag der Gastgeber nach der Hälfte der Kämpfe in Front.

Yannick Emil Kraus traf auf einen kampfstarken Nikolas Ertolitsch (71, Gr). Kraus aber ließ nichts anbrennen und gewann 6-1 nach Punkten. Hoffnung keimte dann wieder nach dem Schwergewicht im Korber Lager auf. Sage und schreibe 21 Sekunden benötigte der Korber Daniel Mezger (130, Gr) um den 25 Kilo schwereren Max Knobel zweimal abfahren zu lassen und bei Versuch Nummer zwei satt zu schultern. Nicht unbedingt erwartet, aber umso schöner für das Team und die mitgereisten Fans.

Über die volle Distanz gingen dann Holger Fingerle und Jozef Jaloviar (98, Fr). Fingerle ging in Führung musste aber am Ende eine 2-9 Punktniederlage hinnehmen.

Es stand plötzlich nur noch 10:8 für die Gastgeber. Baba Jan Ahmadi sorgte dann aber mit seinem Sieg durch TÜ gegen David Wagner (80, Fr) für die endgültige Entscheidung zu Gunsten der KG. Den Abschluss bildeten dann Andre Winkler und Fabian Fritz (86, Gr). Der Korber Fritz rang wie gewohnt abgeklärt und souverän. Lohn war ein 10:0 PS und drei Punkte für die Mannschaft.

Diese Niederlage möchte man am Samstag im Heimkampf gegen die SG Weilimdorf im Rahmen des traditionellen Bayrischen Abends in Korb natürlich wieder ausmerzen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Ballspielhalle. Bereits um 17.30 Uhr hat Team 2 von der KG Korb II /Backnang den ersten Auftritt vor heimischem Publikum. Gegner ist hier der TSV Meimsheim.