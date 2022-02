Im Derby in der Fußball-Kreisliga A2 gegen Rudersberg kämpft sich Althütte in den letzten verbleibenden Spielminuten zurück und gewinnt das Duell mit 4:3. Bei Zrinski Waiblingen gegen Iraklis Waiblingen kochen in der zweiten Spielhälfte die Emotionen über und der SV Allmersbach II schickt den FC Viktoria Backnang mit 11:0 auf den Nachhauseweg. In der Regionalliga landet die SG Sonnenhof Großaspach die heiß ersehnten drei Punkte. In Pirmasens mach Sascha Mölders den Sieg mit drei Treffern