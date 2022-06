Sokol Kacani und Steven Lewerenz gehen gemeinsam auf Torejagd

Eine Saison voller Höhen und Tiefen liegt hinter den Bezirksliga-Fußballern der SG Schorndorf. Seit Jahren haben sie ihren Blick auf den Aufstieg in die Landesliga gerichtet, doch auch in dieser Saison mussten sie sich mit Platz drei begnügen, mit elf Punkten Abstand auf den FSV Waiblingen. „Alles gut soweit“, befindet Spielertrainer Sokol Kacani. Ein schmaler Kader und eine nicht ganz zufriedenstellende Vorbereitung, da sei klar gewesen, dass es eine schwere Saison werden würde, so der Stürmer.

Die ersten Spiele liefen für das Team von Trainer Zoran Cutura besser als gedacht, doch dann folgte der Knick: ein Kabinenfest, das mehrere Corona-Fälle zur Folge hatte. „Danach lief es für uns nicht mehr“, sagt Kacani. Ein Muskelbündelriss bremste den 38-Jährigen aus. Doch was dem Team besonders zugutekam: „Wir hatten noch nie so ein gutes Mannschaftsgefüge, noch nie so einen guten Zusammenhalt wie jetzt“, so Kacani. In der Vergangenheit habe es oft Wechsel gegeben. „Wenn sechs, sieben Spieler das Team verlassen, muss man das erst mal kompensieren. Das braucht Zeit.“

Steven Lewerenz verstärkt die SG

Nach dieser Saison blieben 90 Prozent der Spieler dem Verein treu. Neu hinzu kommen Freunde des 1,90-Meter-Riesen wie Steven Lewerenz, der erst kürzlich noch für Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach auflief und Zweitligaerfahrung bei Holstein Kiel oder dem 1. FC Magdeburg sammelte.

Gut gestartet, dann machte Corona der SG einen Strich durch die Rechnung

„Wir bauen ein gutes Team auf. Und wir sind wie eine Familie und unternehmen auch oft etwas abseits vom Platz“, so Kacani. Und weiter: „In dieser Liga macht der Zusammenhalt im Team 50 Prozent aus. Die anderen 50 sind Leistung.“ Den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft haben Zuschauer beim Bezirkspokalfinale in Aspach beobachten können. Als die SG Schorndorf zweimal ihren Rückstand gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach aufholte und am Ende als Sieger vom Platz ging. Eine Wiedergutmachung für den verpassten Aufstieg? „Es war eine Entschuldigung gegenüber uns selbst“, findet der Spielertrainer und schiebt nach: „Es war ein schönes Erlebnis. Matthias Morys und ich konnten den Pokalsieg schon einmal feiern, aber für die Jungs war es was ganz Besonderes. Und das gönne ich ihnen von Herzen.“

Gegen Ende der Saison, zusammen mit dem Pokalfinale, ging es für die SG wieder aufwärts. Sieg reihte sich an Sieg, doch Waiblingen und die SG Oppenweiler-Strümpfelbach hatten ihren Abstand längst ausgebaut. Kein Vorbeikommen mehr. „Wir sind erst jetzt wieder richtig fit geworden, wo alles vorbei ist.“

Nach dem Kreuzbandriss war Schluss mit Profifußball

Vier Wochen Pause gönnen sich die Kicker, bevor das Training wieder losgeht. „Also wenn wir diese Saison nicht aufsteigen, dann muss ich echt aufhören“, sagt der gebürtige Albaner, der schon für die Stuttgarter Kickers, die SG Sonnenhof Großaspach oder Rot-Weiß Erfurt an den Ball trat. Sein Muskelfaserriss bedeutete 2012 das Aus im Profifußball und der Beginn seiner Karriere in Schorndorf. „Ich gebe es zu, als mir klar wurde, dass es als Profi nichts mehr wird, sind Tränen geflossen“, denkt er an das Aus bei der SG Sonnenhof Großaspach zurück. Seine Gesundheit wollte er nicht weiter aufs Spiel setzen und streift sich seit neun Jahren das Schorndorfer Trikot über.

Mehr als 20 Tore sollten's sein

Ans Aufhören hat er noch nicht gedacht. „Ich brauche die sozialen Kontakte, die Mannschaft um mich“, so der 38-Jährige. „Ich habe mal gesagt, wenn ich weniger als 20 Tore schieße, dann muss ich aufhören“, sagt er mit einem Lachen. Mit 29 Treffern in dieser Saison ist er der beste Torschütze der SG. Aufhören scheint da nicht so bald eine Option zu sein.

Auch in der kommenden Saison will Kacani alles geben und dann endlich den Aufstieg feiern. Weiter an seiner Seite: Wegbegleiter und Freund Matthias Morys. Platz machen für die jüngere Fraktion an Spielern würde Kacani aber doch - wenn es drauf ankommt: „Wenn ich in Form bin, gibt es keinen Besseren. Aber beispielsweise Marcel Roser könnte meine Position einnehmen. Wenn er der Bessere ist, setze ich mich auch gerne auf die Bank.“