Spiele in der Fußball-Landesliga: Großer Entscheidungskrimi steht bevor

Nachdem vergangene Woche der SV Breuningsweiler seine Saison in der Fußball-Landesliga als bestes Team aus dem Rems-Murr-Kreis abgeschlossen hat, wird es für gleich drei Mannschaften an diesem Samstag schwer. Denn erst dann entscheidet sich endgültig, wer ins Gras beißen und den Abstieg antreten muss.

Verbandsliga. SV Fellbach (8. Platz, 54 Punkte) - FSV Hollenbach (1. Platz, 82 Punkte/Samstag, 15.30). Zum Abschluss der Saison bekommt es der SV Fellbach zu Hause noch einmal mit einem richtig starken Gegner zu tun. Hollenbach steht seit dem 25. Spieltag durchgängig auf Rang eins der Verbandsliga. Der direkte Aufstieg ist aber noch nicht gesichert, Verfolger Holzhausen könnte mit einem Sieg punktgleich aufrücken, und das bessere Torverhältnis würde Holzhausen zum Meister machen. Deshalb wird sich Hollenbach am Samstag noch einmal ins Zeug legen müssen. Der SV Fellbach hat im mittleren Feld der Tabelle eigentlich nichts mehr zu verlieren. Vom Abstieg hat er sich weitestgehend gerettet, ein Sieg würde den Saisonabschluss zu Hause, das letzte Spiel unter Trainer Ioannis Tsapakidis, perfekt machen.

Landesliga. TSV Schwaikheim (13. Platz, 45 Punkte) - SV Kaisersbach (8. Platz, 54 Punkte/Samstag, 15.30). Schwaikheim hat sich aus der Abstiegszone bis auf den rettenden Relegationsplatz vorgekämpft und trifft nun auf den SV Kaisersbach. Mit einem Sieg könnte sich der TSV noch auf eine sichere Platzierung retten. Eine Niederlage wäre gefährlich für die Elf aus Schwaikheim, warten doch schon Pflugfelden und Schornbach (beide 44 Punkte) auf ihre Chance.

SV Allmersbach (10. Platz, 47 Punkte) - TSV Schornbach (15. Platz, 44 Punkte/Sonntag, 15.30). In Allmersbach geht es am Samstagnachmittag heiß her: Beide Teams müssen sich mit dem Gedanken an den Abstieg auseinandersetzen. Allmersbach braucht den Sieg, um nicht in die Gefahr der roten Zone oder des Relegationsplatzes zu kommen. Schornbach muss unbedingt gewinnen, um das Unheil abzuwenden, denn momentan winkt der Abstieg.

TV Oeffingen (9. Platz, 51 Punkte) - Türkspor Neckarsulm (3. Platz, 75 Punkte/Samstag, 15.30). Der TV Oeffingen bekommt es am letzten Spieltag der Saison mit dem Türkspor Neckarsulm zu tun. Für beide Teams geht es um nichts mehr. Die Oeffinger sind gerettet, mit dem Abstieg haben sie nichts zu tun, die Neckarsulmer haben sich von den Plätzen eins und zwei verdrängen lassen, der Aufstieg rückte in die Ferne. Auch mit einem Sieg in Oeffingen holen sie den FV Löchgau nicht mehr ein.