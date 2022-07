Spitzenergebnisse für Winnender Skater beim Baden-Württemberg-Cup-Rennen

In Ödheim bei Heilbronn haben die Inline-Bundeskadersportler des SV Winnenden beim Baden-Württemberg-Cup-Rennen und beim Weltcuprennen tolle Ergebnisse erzielt. Mit 163 Startern wurden nicht ganz die Teilnehmerzahlen der Jahre vor der Corona-Pause erreicht.

Der am ersten Renntag ausgerichtete Slalom zum baden-württembergischen Inline-Slalom-Cup wurde als Weltranglistenrennen gewertet und entwickelte sich für die jüngeren Läufer zu einem Fiasko. Der deutsche Bundestrainer setzte einen unrhythmischen ersten Lauf, mit kurzen, versetzten Torabständen. Kaum ein junger Sportler kam fehlerfrei durch den mit 52 Torstangen markierten Parcours. Mayla Feess (U 10) schied durch Fehler im ersten Durchgang aus. Paul Kaufmann erreichte nach vier Stürzen Platz zehn. Landeskaderläufer Silas Bauer (U 16) küsste ebenfalls den Asphalt und erreichte Platz elf. Die erfahrenen Sportler der SV Winnenden hatten weniger Probleme und kamen mit den Platzierungen zwei (Mona Heller, Frauen), eins (Maximilian Löw, U 21) und drei (Noah Sing, Männer) jeweils auf das Podest im internationalen Teilnehmerfeld.

Silas Bauer holt ersten Weltcuppunkt

Beim Weltcuprennen starteten von der SV Winnenden nur die Kaderläufer. Nachwuchsläufer Silas Bauer nahm zum ersten Mal an einem Weltcuprennen teil. Sein Ziel war es, sich für den Finallauf der besten 40 Männer zu qualifizieren, was ihm mit Platz 33 gelang. Am Ende reichte es nach beiden Durchgängen zu Platz 30 und damit zu seinem ersten Weltcuppunkt.

Vereinskameradin Mona Heller lag nach dem ersten Lauf auf Platz zwei mit einem deutlichen Rückstand von 36 Hundertstel auf die Erste, Elea Börsig von der TG Tuttlingen, und 14 Hundertstel Vorsprung auf die Nächste. Heller, für welche es wichtig war, Weltcuppunkte zu erzielen, setzte sich für den Finallauf das Ziel, den zweiten Platz zu verteidigen. Chancen auf den Sieg rechnete sie sich nicht mehr aus.

Für Maximilian Löw noch alles offen

Bei den Männern sah es vor dem zweiten Durchgang spannend aus. Der Erste bei den Männern, Jörg Bertsch vom TSV Degmarn, lag praktisch uneinholbar in Führung, ab Position zwei jedoch lagen die 13 folgenden Sportler innerhalb einer Zeitspanne von weniger als einer Sekunde. Noah Sing auf Platz sechs. Teamkollege Maximilian Löw lag auf Platz drei mit großer Hoffnung auf einen Podestplatz.

Ein Wimpernschlag-Finale

Im Finallauf starteten die Frauen in umgekehrter Startreihenfolge zur Laufzeit des ersten Durchgangs. Immer wieder wurden neue Bestzeiten gefahren. Der viertletzten Starterin, Manuela Schmohl vom SC Unterensingen, gelang ein Traumlauf. Als vorletzte Starterin gelang Mona Heller ebenfalls ein großartiges Rennen, mit erneuter Bestzeit – Platz zwei war sicher, bevor die letzte Starterin auf die Strecke ging. Elea Börsig war gut und sicher unterwegs, erzielte aber keine Bestzeit. Am Ende reichte Mona Heller ein Wimpernschlag von sieben Hundertstel Sekunden Vorsprung in der Summe beider Durchgänge für den Sieg. Umso größer war ihre Freude über den dritten Gewinn im dritten Weltcuprennen.

Beim Finallauf der Männer wechselte fast jeder Sportler seine Position auf der Ergebnisliste. Noah Sing arbeitete sich von Platz sechs auf drei vor. Leider verdrängte er hierbei auch Teamkamerad Maximilian Löw auf Platz vier. Nachdem Sing beim Weltcup in Tschechien ausschied, teilen sich beide nach der Hälfte der Weltcuprennen Platz drei in der aktuellen Weltcupgesamtwertung.