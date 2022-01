Mehr Top-Spiel geht nicht: In der ersten Partie des neuen Jahres erwartet der Tabellenzweite der 2. Handball-Bundesliga der Frauen am Samstag (18.30 Uhr) den punktgleichen Spitzenreiter. Mit einem Sieg in der Rundsporthalle könnte sich der VfL Waiblingen also die Tabellenführung vom HSV Solingen-Gräfrath zurückholen. „Das wäre natürlich toll“, sagt der VfL-Trainer Thomas Zeitz. Doch egal, wie’s ausgehe: „Am vorletzten Hinrundenspieltag wird die Meisterschaft nicht entschieden.“

