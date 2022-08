Spitzentennis hautnah beim TV Birkmannsweiler

Seit 29 Jahren ist der Sparkassen-Cup Teil der Serie des Württembergischen Tennisbundes, des WTB-Circuits. Von Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. August, richtet der TV Birkmannsweiler dieses Jahr das Turnier aus. Gespielt wird die ersten beiden Tage auf 16 Plätzen, beim TVB und beim TC Winnenden. Das Preisgeld in Höhe von 8630 Euro verteilt sich auf die Männer A, die Frauen und zu einem kleinen Teil auf die Männer B der Leistungsklassen 5 bis 25.

Das Männer-A-Feld wird angeführt von Jochen Bertsch (Mannheimer Turn- und Sportgesellschaft, DTB 37). Im Juni war er Sieger des Ranglistenturniers in Donaueschingen und Zweiter der baden-württembergischen Meisterschaften in Reutlingen im Mai. Ihm folgt sein Bruder Thorsten Bertsch (DTB 97), der auf eine makellose Bilanz in der Oberliga zurückblickt. Nummer drei der Setzliste ist ihr Mannschaftskamerad Benjamin Schweizer (DTB 106). Alle drei sind mit ihrem Mannheimer Club aufgestiegen in die Badenliga.

Sparkassen-Cup-Sieger am Start

Mit von der Partie werden die ehemaligen Sparkassen-Cup-Sieger Moritz Dettinger (TEV Fellbach, DTB 278), David Novotny (TC Schorndorf, DTB 243) und der sechsfache Finalist und vierfache Sieger Peter Mayer-Tischer (TC First Line Academy Murr). Ebenfalls im Hauptfeld sind die Rems-Murr-Spieler Dennis Katzenwadel (TC Schorndorf), Leon Nickel und Luis Dobelmann (TC Winnenden) und Alexander Lauinger (TC Waiblingen). In der Qualifikation spielen drei Schorndorfer, zwei Backnanger und vier Spieler vom Veranstalter TV Birkmannsweiler.

Siegerin aus Schorndorf auf Position zwei

Die Nummer eins der Frauen, Vlada Koval (DTB 32), spielte für den TC Bernhausen in der 2. Bundesliga. Bernhausen feierte kürzlich einen grandiosen Aufstieg in die 1. Bundesliga. Auch auf internationalen Turnieren in Frankreich, Spanien, der Türkei und in Südafrika ist Koval zu Hause. An Position zwei steht Anja Wildgruber (MTTC Iphitos München, DTB 45), die vergangene Woche beim WTB-Circuit in Schorndorf gewann. Sie tritt in der 2. Bundesliga an und hat auf internationaler Ebene dieses Jahr bereits 14 Turniere gespielt. Die 17-jährige Charlotte Keitel (BASF TC Ludwigshafen, DTB 102), an drei gesetzt, spielt in der Regionalliga Südwest, gehört aber bereits zum Kader der 2. Bundesliga in Ludwigshafen. Ebenfalls im Hauptfeld ist Amelie Kurpiers (TC Schorndorf). In der Qualifikation sind die Rems-Murr-Spielerinnen Vivien Klein (TC Schorndorf), Johanna Lutz (TC Winnenden) und Linda Dimitroff (TC Urbach).

Sehr gut besetzt ist auch das Feld der Männer B, unter anderem mit 19 Spielern aus dem Rems-Murr-Kreis und den Finalisten aus 2021.

Der Zeitplan:

Donnerstag, 11. August: Ab 13.30 Uhr Männer A Qualifikation 1. Runde; ab 16.30 Uhr Männer A Qualifikation Halbfinale.

Freitag, 12. August: Ab 10.30 Uhr Frauen Qualifikation Finale; ab 12 Uhr Männer A Qualifikation Finale; ab 14 Uhr Frauen 1. Runde; ab 15.30 Uhr Männer 1. Runde; ab 17 Uhr Männer B 1. Runde; ab 19 Uhr Männer B Achtelfinale (1/2).

Samstag, 13. August: Ab 10 Uhr Männer A Achtelfinale; ab 12 Uhr Frauen Achtelfinale; ab 14 Uhr Männer B Achtelfinale (2/2); ab 15.30 Uhr Männer Viertelfinale; ab 16.30 Uhr Frauen Viertelfinale; ab 18 Uhr Männer B Viertelfinale.

Sonntag, 14. August: Ab 10 Uhr Frauen Halbfinale; ab 10 Uhr Männer B Halbfinale; ab 11.30 Uhr Männer A Halbfinale; ab 13 Uhr Frauen Finale; ab 13 Uhr Männer B Finale; ab 14.30 Uhr Männer A Finale.