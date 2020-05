Die Fußball-Bundesliga steht in den Startlöchern, am 16. Mai nimmt sie die Spiele wieder auf; wenn auch ohne Zuschauer. Aber wie sieht’s bei den Amateuren aus? Nützen denen die Erleichterungen, die am Mittwoch verkündet wurden, überhaupt etwas?

In Baden-Württemberg darf vom 11. Mai an wieder im Freien – und das nicht nur alleine – Sport getrieben werden. Tennis- und Golfspieler dürfen sich freuen, genauso die Leichtathleten, denn für sie ist es deutlich leichter, die Abst