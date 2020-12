Vor gut einem Jahr ist Lilly Kaden aus Remshalden-Grunbach in den Ruhrpott gezogen, um dort zu studieren und als Sprinterin in die deutsche Elite vorzudringen. Im September hat Kaden das in der Altersklasse U 20 geschafft: Sie sicherte sich die Deutsche Meisterschaft über 100 Meter. Nun ist sie wieder zurück, allerdings lediglich für einen Weihnachtsbesuch. Den nutzt sie auch zum Training auf ihrem alten Sportgelände beim VfL Winterbach.

Training mitten im Corona-Lockdown? Geht das?