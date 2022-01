140 neue Mitglieder im Jahr 2021, 64 Trainer und Betreuer allein im Kinder- und Jugendfußball. Alle männlichen Jugenden besetzt, manche sogar doppelt. Die Mädchen ziehen nach, ab kommender Saison wird in jeder Jugend mindestens eine Mannschaft gemeldet. Diese Zahlen sprechen für sich. Die Spvgg Rommelshausen macht anscheinend vieles richtig. Doch was ist es, dass gerade in einer Zeit von Lockdowns, Einschränkungen und Home-Schooling die Anmeldezahlen der Fußballabteilung in die Höhe