Stürzt Aufsteiger SV Hertmannsweiler den Tabellenführer Zrinski Waiblingen?

Ein Spiel, ein Sieg und drei Punkte: Gewinnt der SV Hertmannsweiler am Sonntag (15 Uhr) das Topspiel gegen KuSV Zrinski Waiblingen in der Fußball-Kreisliga A1, könnten die Fußballer aus Hertmannsweiler auf Platz eins der Tabelle rücken. Aktuell belegt die Mannschaft von Trainer Erkut Polat den zweiten Platz mit elf Punkten hinter KuSV Zrinski Waiblingen mit zwölf Punkten.

Ein Sieg zu Hause bedeutet auch, die Chancen auf einen Aufstieg in die Bezirksliga zu erhöhen. Aber: „Unser Ziel ist es nicht, durchzumarschieren“, stellt der Trainer klar. Vielmehr liege der Fokus darauf, „ zu punkten und jedes einzelne Spiel zu gewinnen, egal gegen welchen Gegner.“ Die Platzierung in der Tabelle stehe und falle schließlich mit jedem einzelnen Spiel. Mit einem Sieg könnte der SV Hertmannsweiler an die Spitze gelangen, mit zwei oder drei schlechten Spielen aber auch auf den untersten Rängen rangieren, so der Spielertrainer. „Das geht schnell.“

Keine verletzten Spieler und ein Heimvorteil für den SV Hertmannsweiler

Dabei hat Erkut Polat allen Grund zum Optimismus. Bereits in der vorangegangenen Saison 2021/2022 gelang dem SV Hertmannsweiler nach sechs Jahren der Wechsel in die Kreisliga A1. „Die Saison war überragend.“ Dabei scheint es zwei Geheimzutaten zu geben: Trainer Erkut Polat hat sich gemeinsam mit Co-Trainer Patrick Uebele zur Aufgabe gemacht, seine Spieler mit Siegeswillen auf den Platz zu schicken. „Wenn man immer wieder gewinnt, macht das süchtig.“ Außerdem zeigen sich die Hertmannsweilermer gerade auf dem heimischen Platz siegessicher. Im letzten Spiel gegen den TSV Schwaikheim II siegte die Mannschaft mit 5:2.

Drei Siege, dreimal zu Hause

Am Sonntag können die Fußballer des SV Hertmannsweiler wieder auf ihren Heimvorteil setzten. Alle drei Siege der insgesamt sechs Spiele haben die Fußballer auf ihrem heimischen Platz errungen, auswärts zweimal unentschieden gespielt und einmal gegen den TSV Schlechtbach mit 0:3 verloren. „Es wird ein sehr enges Spiel“, sagt der Trainer. KuSV Zrinski Waiblingen sei eine starke Mannschaft. „Es wird mehr auf den Einzelkampf ankommen“, prognostiziert er. Bei der Aufstellung für das Fußballspiel am Sonntag kann Erkut Polat auf sämtliche Spieler zurückgreifen. „Zu Beginn der Saison hatten wir ein paar Verletzte, jetzt kommen alle zurück. Sozusagen sind alle Mann an Bord“, sagt der Stürmer, der mit sieben Treffern auch gleich Torjäger der Mannschaft ist.

Die benötigt er auch, weil sich KuSV Zrinski Waiblingen in sechs Spielen als Gewinner und aus zwei Aufeinandertreffen mit einer Niederlage herausgegangen ist. Eine Pechsträhne könnte die Waiblinger aus dem letzten Spiel gegen den TSV Schlechtbach begleiten: Hier hat der Gegner vergangenen Sonntag mit 6:3 gewonnen. Zuvor war auch der SV Hertmannsweiler diesem Gegner unterlegen.