Stadtlauf am Sonntag (22.05.): Über 740 Läufer mischen Waiblingen auf

Insgesamt 743 Läufer haben es beim Waiblinger Stadtlauf am Sonntag über die Ziellinie geschafft. Schnellster über zehn Kilometer war Arsim Bajrami von der SG Weinstadt, der nach 37:07 min ins Ziel kam. Als schnellste Frau überquerte Maria Dröghoff (Run4Love) nach 41:32 min die Ziellinie nach zehn Kilometern.

Den Tag des 50. Waiblinger Stadtlaufs eröffnete Oberbürgermeister Sebastian Wolf, der ein paar Grußworte an die Läufer und Zuschauer richtete und dann auch den Startschuss zum ersten Lauf der Jüngsten um 11.15 Uhr gab.

Zu den Bambini- und Kinderläufen hatten sich rund 500 Kinder gemeldet. „Da sind wir sehr gut aufgestellt“, sagt Waiblingens Sportamtsleiter Andreas Schwab. Und weiter: „Sehr erfreulich waren die zahlreichen Meldungen von Waiblinger Grundschulen, Kindertagesstätten und Vereinen bei der Jugend.“ Die Burgschule Hegnach beteiligte sich mit 55 Läufern, die Rinnenäcker-Grundschule nahm mit 33 Schülern teil. Vom Kinderhaus Mitte waren 27, von der Kita Salierstraße 22 und von der VfL-Kindersportschule 36 Kinder dabei. Die Handballabteilung des VfL Waiblingen reiste mit 43, die Leichtathleten mit 47 und der Turnerbund Beinstein mit 22 Athleten an. „Dementsprechend war es auch sehr trubelig“, berichtet der Sportamtsleiter.

Noch nicht ganz die Anmeldezahlen wie vor Corona

Insgesamt können die Veranstalter, die Stadt Waiblingen, der VfL Waiblingen und Zott Fitness, mit den Anmeldezahlen zufrieden sein. „Das Meldeergebnis ist sehr zufriedenstellend“, findet Schwab. Er betont: „Wir haben noch nicht die Zahlen wie vor Corona, aber sehr gute.“

Normalerweise rechnen die Veranstalter mit mehr Nachmeldungen, als es sie an diesem Sonntag gegeben habe. „Knapp 30 Nachmeldungen beim Hauptlauf war deutlich weniger als sonst“, so Schwab. Die Zahlen der Nachmeldungen und jener, die nicht zum Lauf angetreten sind, hielten sich fast die Waage.

Etwas zu warm zum Laufen

Viele Läufer machten ihre Teilnahme letztendlich am Lauftag von den Bedingungen abhängig. „Das Wetter war gut, aber am Nachmittag fast etwas zu warm.“ Auf den Strecken durch die Talaue und Brühlwiesen sei es sicher schön luftig gewesen. „Aber wenn man dann zurück in die Stadt kommt, läuft man wie gegen eine Wand.“

Die Hitze hat manch einem zu schaffen gemacht, weiß Schwab: „Wir hatten sieben Schwächeanfälle, aber das ist von der Anzahl noch absolut im Rahmen.“ Glücklicherweise habe es keine ernsthaften Verletzungen, keine Knochenbrüche gegeben. Auch sonst sei der Lauftag mitten in Waiblingens Innenstadt gut und ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Abwechslungsreiche Strecke

Beim Hauptlauf, der um 16 Uhr am Rathaus startete und bei dem die Teilnehmer zehn Kilometer zu laufen haben, absolvieren die Sportler je fünf Runden. „Die Strecke ist schön und abwechslungsreich“, beginnt Schwab zu beschreiben. Sie sei luftig und angenehm durch die Talaue, an der Erleninsel und Brühlwiese, aber ebenso anstrengend und heiß, wenn es durch die Ecken und Winkel und Steigungen in der Altstadt geht. „Der Anstieg zum Schluss am Rathaus ist schon tückisch.“

Die Sieger der jeweiligen Läufe:

10-km-Lauf: Arsim Bajrami (SG Weinstadt) 37:03 min; Maria Dröghoff (Run4Love) 41:32 min. Mannschaft männlich: Rudergesellschaft Ghibellinia (Moritz Korthals, M 30, 43:19 min; Andreas Schwab, M 50, 43:44 min; Marcel Jahn, M 30, 46:40 min) 2:13:43. Mannschaft weiblich: SG Weinstadt (Melanie Wondratschek, W 30, 45:12 min; Vanessa Müller, 50:13 min, Marie Lenz, U 20, 50:26 min) 2:25:51.

Einsteigerlauf (6 km): Kai Würschum (VfL Waiblingen Leichtathletik) 22:18 min; Tania Moser (Spiridion Frankfurt) 22:44 min.

Jugendlauf: U 14m: Joan Conrad Lorscheid (TSG Heidelberg) 04:47 min; U 14w: Emilia Grams (VfL Waiblingen Leichtathletik) 05:07 min; U 16m: Samuel König (SG Weinstadt Leichtathletik) 04:39 min; U 16w: Stephanie Glazkov (Armare Waiblingen) 07:33 min.

Kinderlauf U 12: Moritz Streuber (VfL Waiblingen Leichtathletik U 12) 05:32 min; Alina Hügler (VfL Waiblingen Leichtathletik) 05:46 min.

Kinderlauf U 10: Laurenz Fehrmann (Burgschule Hegnach) 05:27 min; Lana Cunjak (Burgschule Hegnach) 05:26 min.

Kinderlauf U 8: Jan Grunenberg (Kinderhaus Mitte) 02:14 min; Pauline Kirchert (VfL Waiblingen Leichtathletik) 02:27 min.

Bambini-Lauf (600 m): Lukas Bürkle (Kindergarten Schatztruhe) 02:40 min; 1. Yonna Trencheva (Waiblingen) 03:05 min.

Walking/Nordic Walking: Jörg Löffler (Korb) 45:20 min.