Stoppen die Handballer in Württemberg die Saison?

Am vergangenen Wochenende fanden wegen der Corona-Pandemie nur wenige Handballspiele im Bereich des Handballverbands Württemberg statt. Deshalb würde es kaum überraschen, wenn die Saison bald abgebrochen oder zumindest unterbrochen würde. Wird eine solche Entscheidung womöglich schon heute, also am 27. Oktober, getroffen?

Die Nürtinger Zeitung zumindest will aus sicherer Quelle erfahren haben, dass der Verband womöglich heute noch die Saison bis Ende November unterbricht. Eine Bestätigung gibt es bisher nicht. Beim HVW sind sämtliche Telefone auf Anrufbeantworter gestellt.

Am Mittwoch, den 28. Oktober, treffen sich die Ministerpräsidenten wieder mit der Kanzlerin. Womöglich warten die Handballer auch erst deren Entscheidungen ab. Für Mittwoch ist auf jeden Fall, so ein Insider, eine Pressemitteilung geplant.