In Winterbach hat am Montag das 13. Superkicker-Fußballferiencamp von Zeitungsverlag und Kreissparkasse Waiblingen begonnen. Was wie selbstverständlich klingt, ist es – zu Coronazeiten – nicht. Die Vorbereitungen waren aufwendig und auch beim Start selbst gilt es auf vieles zu achten.

Das beginnt bei der Begrüßung. 81 Teilnehmer (darunter drei Mädchen), 14 Trainer – und nur 80 Personen sind auf dem Kunstrasenplatz erlaubt. Auch für das Gruppenfoto braucht es kreative Lösungen. Doch