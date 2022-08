SV Breuningsweiler: Mit neuen Kräften in die neue Saison

Beim SV Breuningsweiler gab es in der Sommerpause einen mittelgroßen Kaderumbruch: Wichtige Säulen der letzten Jahre haben den Verein verlassen oder ihre Karriere beendet, neue, jüngere Gesichter kamen dazu. Trotzdem sieht der SV sich gut gewappnet für die anstehende Saison und peilt einen Platz im Mittelfeld an.

Nachdem es zehn Spieltage vor dem Ende der letzten Saison so ausgesehen hatte, als würde der SVB noch einmal unten reinrutschen, holte er an den letzten Spieltagen genügend Punkte, um am Ende sogar auf Platz sechs abzuschließen. Eine Platzierung, die gewöhnlich nicht mit dem Abstiegskampf in Verbindung gebracht werden würde.

Dass in der vergangenen Saison zwei Drittel der Mannschaften mehr oder weniger mit dem Abstiegskampf zu tun hatten, lag an der verzwickten Abstiegssituation: Von 19 Mannschaften mussten ganze sieben direkt absteigen. Das Ziel, die Landesliga 1 zu verschlanken, wird auch in der nächsten Saison vom Verband weiter verfolgt. Von nun 18 Mannschaften werden immerhin sechs direkt absteigen.

SV Breuningsweiler steht im Umbruch

Harald Götz, Abteilungsleiter des SV Breuningsweiler, muss daher selbst schmunzeln, wenn er über das selbst gesetzte Saisonziel seines Vereins („gesichertes Mittelfeld“) nachdenkt: „Bei sechs Absteigern ist das relativ ambitioniert.“ Dass dieses Ziel erreicht wird und der SVB möglichst wenig mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun hat, sieht Götz trotzdem optimistisch – und das, obwohl sich der Kader des SV ziemlich verändert hat: „Wir haben seit längerem einen Umbruch.

Ältere Spieler haben verletzungsbedingt oder freiwillig aufgehört, dafür haben wir einige junge dazubekommen. Unser Kader aber hat sicherlich eine ähnliche Qualität wie in der vergangenen Saison.“ Einer der Spieler, der verletzungsbedingt aller Voraussicht nach nicht mehr für Breuningsweiler gegen den Ball treten wird, ist Allrounder Niko Rummel. Erhalten allerdings bleibt er dem Verein trotzdem.

Bereits seit der Winterpause hat er das Traineramt inne. Ebenfalls in der Winterpause verließen Roland Teiko (SV Allmersbach) und Thomas Koukos (GSV Ermis Metanastis Stuttgart) den Verein. Im Laufe der Saison entschieden sich zudem Tobias Armbruster, Felix Gebhardt und Sven Fanzen, ihre Karriere zu beenden.

Wichtige Säulen des SVB haben ihre Fußballkarriere nun beendet

Breuningsweiler sind somit einige Spieler abhandengekommen, die in den letzten Jahren wichtige Säulen darstellten. Diese Lücken sollen unter anderem junge Spieler schließen, die sich im Sommer dem Verein angeschlossen haben. Auffällig dabei: Von den neun Neuzugängen ist lediglich einer älter als 26 Jahre und nur drei bringen Erfahrungen aus oberen Ligen (mindestens Landesliga) mit.

Einer, der gleich im doppelten Sinne Erfahrung mitbringt, ist Oguz Dogan (32, Mittelfeld). Er wechselte vom Ligakonkurrenten Kaisersbach nach Breuningsweiler. Auch bereits Verbands- beziehungsweise Landesligaluft schnuppern durften Claudio Paterno (23, Mittelfeld), der in der vergangenen Saison noch für Fellbach auflief, sowie Patryk Kuczynski (25, Angriff), zuletzt beim TSV Schornbach.

Die weiteren sechs Neuzugänge kamen von Bezirks- oder Kreisligateams – drei davon vom Nachbarn SSV Steinach. Landesliga zu spielen, traut Harald Götz aber allen zu: „Sonst hätten wir sie ja nicht geholt.“ Klar sei ihm aber auch, dass Geduld gefragt ist: „Der größte Unterschied zwischen der Landesliga und den unteren Ligen ist das Tempo. Daran müssen sich die Jungs erst noch gewöhnen.“

Aus im Verbandspokal

Dass sich die neu formierte Mannschaft in der kurzen Vorbereitungszeit noch nicht komplett zusammenfinden konnte, zeigte das erste Pflichtspiel im Verbandspokal. Gegen den Kreisligisten TSV Dünsbach verlor Breuningsweiler mit 0:2. „50 Prozent der Jungs auf dem Platz waren Neuzugänge. Klar, dass da die Abstimmung noch nicht gepasst hat. Das muss sich erst noch fügen“, ordnet Götz die Niederlage ein.

Viel Zeit allerdings bleibt nicht mehr. Bereits am kommenden Wochenende steht das erste Ligaspiel an – und das gleich beim Vorsaisonzweiten FV Löchgau. Trotzdem kein Grund für Sorgenfalten bei Harald Götz: „Wir werden sehr gut vorbereitet sein und dementsprechend auftreten.“

Kader: Tor: Patrick Demut (31), Luca Föll (21), Andre Kallenberg (23); Abwehr: Jan Ackermann (30), Ardit Ademi (24), Felix Bauer (24), Max Brenner (27), Tobias Feisthammel (34), Patrick Goncalves (33), Maximilian Grundmann, Luca Jungbluth (30), Batu Kirli, Yannik Moll, Davide Pumilia (28); Mittelfeld: Paul Block (23), Timo Deuschinger (30), Oguz Dogan (32), Daniel Fetzer (23), Wladimir Franz (25), Luca Haag (23), Marko Kovac (35), Maurice Lohöfer, Christian Mayer (30), Claudio Paterno (23), Ronny Schäfer, Christian Seitz (31), Tim Wissmann, Donart Zeneli; Sturm: Niko Bubak (26), Justin Eisenmann (22), Falco Frank (30), Lukas Friedrich (27), Sven Grothe (23), Adrian Haas (26), Patryk Kuczynski (25), Daniel Lang (30), Dominik Parham (31), Niko Rummel (Trainer), Tobias Feisthammel (Co-Spielertrainer), Maximilian Hübsch (Torwart-Trainer).

Zugänge: Ardit Ademi (SV Backnang-Steinbach), Oguz Dogan (SV Kaisersbach), Sven Grothe (TSV Affalterbach), Luca Haag und Adrian Haas (beide SSV Steinach-Reichenbach), Batu Kirli (SV Fellbach A-Junioren), Patryk Kuczinsky (TSV Schornbach), Claudio Paterno (SV Fellbach), Davide Pumilia (MTV Ludwigsburg), Donart Zenelli (SV Fellbach A-Junioren).

Abgänge: Felix Gebhardt (Karriere beendet), Charalampos Xanthopoulos (Großer Alexander Backnang).