Bei miserablem Fußballwetter mussten die Regionalliga-Fußballerinnen stark ersatzgeschwächt die zweite Heimniederlage in Folge hinnehmen. So verloren die Hegnacherinnen 0:1 gegen den FC Forstern. Zu der ohnehin schon langen Ausfallliste musste die Mannschaft noch Amelie Schwahn und kurzfristig Maike Bendfeld ersetzen, so dass Coach Niko Koutroubis einmal mehr zum Improvisieren gezwungen war.

Wie erwartet, traten die Gäste abwartend und kein Risiko eingehend auf, so dass die