(twa). Der SV Kaisersbach bleibt auf Rang vier das bestplatzierte Rems-Murr-Team in der Fußball-Landesliga. Im Derby setzte er sich knapp mit 1:0 gegen den SV Allmersbach durch. Nur hauchdünn entging der Verbandsligist SV Fellbach einer zweistelligen Niederlage. Das 0:9 in Schwäbisch Gmünd war aber heftig genug. Der Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach arbeitet sich so langsam aus dem Tabellenkeller. Immens wichtig war er 1:0-Erfolg gegen den Bahlinger SC.

Regionalliga.