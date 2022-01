(sas). Nach acht Wochen startet das komplette Handballgeschehen wieder. In der Württembergliga treffen nicht nur die Waiblinger Männer auf den Tabellenletzten aus Unterensingen. Der TSV Alfdorf/Lorch will mit neuem Trainer durchstarten und muss sich gleich gegen den Zweiten beweisen. Bei den Frauen will Schwaikheim endlich die Siegesserie starten, und der SV Remshalden empfängt den direkten Tabellennachbarn.

{element}

Männer. TSV Alfdorf/Lorch (13. Platz, 4:16 Punkte) - TSV