Let’s dance! Tanzen ist weitaus mehr als Bewegung zur Musik - es symbolisiert pure Lebensfreude. Erlaubt ist dabei alles, was Spaß macht: zu zweit, allein oder in der Gruppe. Ganz egal, zu welchen Klängen, ob für Jung oder Alt ist Tanzen zeitlos und generationenübergreifend in.

Das gewisse zwischenmenschliche Etwas unterscheidet Tanzen ganz augenscheinlich von vielen anderen Sportarten. Manch einer fand hier den Partner fürs Leben. Aber auch Paartherapeuten sind sich der