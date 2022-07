TCW-Spieler Noah Held beim Waiblinger Tennisturnier im Doppelfinale

Die heißen Tage bei der 47. Auflage des Jugendturniers beim Tennis-Club Waiblingen (TCW) haben ein hochklassiges Ende gefunden bei den Finalspielen um den TCW-Academy-Cup. Beim Tennis-Europe-Turnier stand zumindest ein Eigengewächs im Finale: Noah Held kam mit seinem Partner Mika Petkovic ins Doppelfinale der U 16, unterlag dort aber.

Nach 47 Jahren kann den Turnierdirektor Peter Hagedorn fast nichts mehr überraschen. Eines allerdings hat selbst Hagedorn in all den Jahren noch nicht erlebt: Stromausfall am Mittwoch der Turnierwoche. Zum Glück funktionierten die Leitungen nach einer halben Stunde wieder und Hagedorn konnte seine Aufrufe zu den Matches wieder wie gewohnt über die Anlage senden.

Hitzematches hatte es in den vergangenen Jahren schon öfter gegeben, doch Supervisor Karoly Izmendi waren die Hände gebunden: Eine Pause vor dem dritten Satz sehen die Regeln bei sehr heißen Temperaturen vor. Doch eine Umstellung etwa auf Match-Tiebreak geht nur, wenn die Spiele weit hinter dem Zeitplan stehen – etwa wegen Dauerregen.

Russische Spieler starten unter neutraler Flagge

Lob für die Teilnehmer gab es von Peter Hagedorn: „Keiner hat sich beklagt über die Hitze, keiner ist umgefallen oder hat einen Sonnenstich gehabt.“ Die Australier und Italiener, so die Beobachtung des erfahrenen Turnierdirektors, waren nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Dafür waren sehr viele Spieler aus Russland am Start – unter neutraler Flagge. Hagedorn: „Russland war die erfolgreichste Nation in diesem Jahr. Es kamen zwei Teams mit jeweils vier Spielern, aber auch etliche Einzelstarter mit privaten Betreuern.“

Die positive Überraschung aus Sicht des TCW war der Finaleinzug von Eigengewächs Noah Held. Im Einzel scheiterte er nach starkem Spiel bereits in Runde eins, im Doppel tat sich die Wohngemeinschaft Held/ Petkovic zusammen. Obwohl Mika Petkovic vom TC an der Schirnau in der Nähe von Hamburg kommt, kennen sich die beiden schon einige Zeit. Petkovic übernachtete während der Turnierwoche im Hause Held.

In Runde eins hatten Held/Petkovic gegen die Italiener Cristian Lorusso/Edoardo Podesta klar 6:1, 6:3 gewonnen, danach bezwangen sie Tom Geiger (Ludwigsburg) mit dem Waiblinger Luca Singer mit dem gleichen Ergebnis. Im Viertelfinale ging es gegen die Schweden Carl Mejer/Daniel Widegren, das Held/Petkovic beim 6:3, 6:4 erfolgreich gestalteten.

Held und Petkovic mit mehr Spielwitz

Im Halbfinale der U 16 mussten Held/Petkovic gegen die an fünf gesetzten Cantos Siemers/Daniil Ganusevych Gottardo (Deutschland/Italien) ran. Siemers/Ganuseych hatten zwar deutliche körperliche Vorteile, doch Held und Petkovic bewiesen zunächst mehr Spielwitz und zogen den ersten Durchgang mit 6:2 an Land. Im zweiten Satz wechselten sie viel zu oft auf Lobs, die Nähe Grundlinie einschlagen sollten. Doch da hatten sich die beiden verschätzt und unterlagen 2:6. Im Match-Tiebreak bauten sie schnell ihre Führung auf 5:0 aus und setzten den Schlusspunkt zum 10:4.

Im Finale traf die Hausgemeinschaft dann auf die Polen Mateusz Lange/Jan Kluczynski, die beide mindestens einen Kopf größer waren. Und weil Held/Petkovic nach den harten Aufschlägen vor allem von Lange ihr Heil wieder in Lobs suchten, bedankten sich die Polen auf ihre Weise mit hammerharten Schmetterschlägen. 6:3, 6:4 stand es nach 75 Minuten für die polnische Paarung.

Nummer eins gegen zwei im Finale der U 16

Auch im Finale der U 16 standen sich Mateusz Lange, der seine Aufschläge mit Urgewalt ins Feld zimmert, und Mika Petkovic gegenüber – die an eins und zwei gesetzten Spieler. Lange gewann das sehenswerte Finale mit dem fünften Matchball 6:2, 2:6, 7:6 (7:5). Kent Müller vom TEC Waldau schaffte es als ungesetzter Spieler bis ins Halbfinale, nachdem er die gesetzten Spieler Julius Hacker (Schweiz) und Maximilian Ontiveros aus Penzberg aus dem Rennen geworfen hatte. Im Halbfinale war aber Schluss gegen Mika Petkovic (3:6 und 5:7).

Eine überragende Vorstellung bot der an eins gesetzte Russe Savva Rybkin bei den Jungs U 14. Bis zum Halbfinale gab er gerade einmal vier Spiele in vier Matches ab. Erst im Halbfinale gegen Marco Ontiveros Castro aus Penzberg musste er sich etwas strecken, um 6:3, 6:2 erfolgreich zu sein.

Im Finale traf er auf den Kasachen Damir Zhalgasbay, der ähnlich kommod ins Halbfinale kam und dort den Schweizer Mateo Fluri in drei Sätzen beim 4:6, 6:3, 6:2 ausschaltete. Rybkin, Nummer zehn in Europa, war auch im Finale der dominante Spieler und gewann gegen Zhalgasbay, die Nummer 52 in Europa, mit 6:7, 6:4, 6:1.

Bei den Mädchen 14 zeigte die deutsche Vizemeisterin Mariella Tham (TEC Waldau) eine starke Leistung. Bis zum Viertelfinale hatte sie keine Probleme. Nachdem sie dort Emilia Brune 6:3, 2:6, 6:4 bezwungen hatte, musste sie im Halbfinale gegen die an zwei gesetzte Krystina Dulikova ran. Die Tschechin war etwas zu stark und gewann 6:3, 0:6, 6:3. Im Finale traf Victoria Barros auf Dulikova. Die Brasilianerin hatte ihr Halbfinale gegen die Tschechin Pavla Siglerova 6:4, 6:3 für sich entschieden. Barros dominierte auch das Finale und holte sich nach dem 6:4, 6:3 den Pokal für die Siegerin ab. Bei den Mädchen 16 standen die Ukrainerin Polina Humeniok und Marta Marikova, die ebenfalls unter neutraler Flagge startete, im Finale. Hier war Markiova mit 6:4, 6:3 erfolgreich.

Vor zehn Jahren gab Karoly Izmendy seinen Einstand beim Tennis-Europe-Turnier und ist eine feste Institution. Etwa als es bei den Mädchen ein heißes Match mit einer Italienerin gab und Streit um einen Aufschlag. Izmendi entschied den Punkt als gut und beobachtete das Match vom Seitenrand. Prompt gab er einige Bälle später einen Ball für die Italienerin gut, den die Gegnerin im Aus gesehen hatte. Das reichte, um die Gemüter zu beruhigen.

Und das Urteil von Izmendi über Waiblingen fiel wie in den Jahren davor bestens aus: „Sehr gut geführtes Turnier mit kompetentem Personal, ausgezeichneten Plätzen und einem bestens besetzten Turnierbüro mit Chef Peter Hagedorn.“ TCW, was willst du mehr?