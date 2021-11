Die 2G-Pflicht in Sporthallen hat Auswirkungen auf den Spielbetrieb in der Tischtennis-Oberliga. Die Männer des VfR Birkmannsweiler gewannen das Derby gegen den SV Plüderhausen kampflos mit 10:0. Denn die Gäste traten wegen zweier ungeimpfter Spieler gar nicht erst an.

Das bestätigt der SVP gegenüber dieser Zeitung. Ungeimpfte haben wegen der Alarmstufe keinen Zutritt mehr zu Hallen. Mit Ersatzspielern wäre das Team in Birkmannsweiler chancenlos gewesen. Deshalb gab der Verein das