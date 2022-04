Das ist schon irre: Da mischen zwei Mannschaften im Kampf um den Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga der Frauen mit – und treffen erstmals im sechstletzten Saisonspiel aufeinander. Coronabedingt wurde die Hinrundenpartie des VfL Waiblingen gegen den HSV Solingen-Gräfrath zweimal verschoben. Nun ist es endlich so weit. Die Gäste stehen mehr unter Druck. Doch auch für Tabellenführer Waiblingen wird es in der Rundsporthalle ein Nervenspiel.

VfL Waiblingen (1. Platz, 43:5