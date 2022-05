Tore satt im Aufstiegskampf: Die Kreisliga A 2 bleibt weiter spannend

(sas). In der Fußball-Kreisliga A 2 bleibt es weiterhin spannend. Immer noch sind es vier Teams an der Spitze, die nur auf Patzer der anderen warten. In der Bezirksliga ist die SG Oppenweiler-Strümpfelbach quasi nicht mehr einzuholen. Der FSV Waiblingen schaffte es, den Relegationsplatz zu halten. Und in der Kreisliga A 1 besiegte der Zweite den Tabellenführer aus Breuningsweiler.

Bezirksliga. Im Kellerduell setzte sich der Große Alexander Backnang gegen den VfR Murrhardt durch. Entscheidend war der Elfmeter, den Schiedsrichter Antonio Turrisi in der 83. Minute pfiff. Den verwandelte Arbenit Kryeziu zum 3:2-Sieg und den wichtigen drei Punkten, die die Backnanger wieder zum Verfolger machen. Mit einem Sieg im nächsten Spiel könnten sie die Relegation erreichen. Dass der FSV Waiblingen sich Platz eins und damit den direkten Aufstieg in die Landesliga noch holt, ist fast ausgeschlossen. Dafür hat er aber gegen die SG Schorndorf tapfer gekämpft und den Gastgeber knapp mit 3:2 besiegt. Lange Zeit führten die Waiblinger. Dann verloren sie in der Schlussphase die Konzentration und kassierten zwei Gegentreffer.

Gr. Alex. Backnang - VfR Murrhardt 3:2. 1:0 Alain Haddad (10.), 1:1 Georgios Michailidis (53.), 2:1 Samuel da Cruz (63.), 2:2 Evangelos Tsakiridis (70.), 3:2 Arbenit Kryeziu (83.). KTSV Hößlinswart - SV Unterweissach 2:1. 1:0 Niklas Kaltschmid (14.), 2:0 Tefik Akkar (46.), 2:1 Jannis Scholz (50.). SG Schorndorf - FSV Waiblingen 2:3. 0:1 Kujtim Sylaj (66.), 0:2 Haris Grahic (71.), 1:2 Gianluca Tosto (73.), 2:2 Zoran Cutura (89.). SV Fellbach II - SG Oppenw. Strümpfelb. 0:2. 0:1 Even Stoppel (46.), 0:2 Luca Krämer (48.). SV Remshalden - TSV Sulzbach-Laufen 4:6. 1:0 Patrick Schandl (3.), 2:0 Patrick Schandl (16.), 2:1 Jannik Paxian (22.), 2:2 Marek Hähnel (29.), 2:3 Daniel Köger (54.), 3:3 Philipp Röseke (69.), 3:4 Marcel Retter (73.), 3:5 Jannik Paxian (83.), 4:5 Patrick Schandl (85.), 4:6 Jannik Paxian (93.). SV Steinbach - TV Weiler/Rems 4:1. 1:0 Marcel Goncalves (33.), 2:0 Ardit Ademi (49.), 2:1 Philipp Klodt (54.), 3:1 Rene Sailer (72.), 4:1 Nils Bothe (90.). TSV Nellmersbach - SSV Steinach-Reichenb. 3:4. 0:1 Adrian Haas (22.), 0:2 Tim Draeger (34.), 0:3 Luca Haag (51.), 1:3 Ümit Karatekin (62.), 2:3 Andreas Schwintjes (67.), 2:4 Adrian Haas (88.), 3:4 Ümit Karatekin (90.).

Kreisliga A 1. Im absoluten Topspiel der Liga besiegte der Zweite, die SG Weinstadt, den Tabellenführer, die Zweite des SV Breuningsweiler, mit 2:1. Damit verlor der SVB II erst sein drittes Spiel in der Saison. Über lange Strecken bot die SG dem SVB Paroli, bis in der 69. Minute Justin Eisenmann für die Führung der Gäste sorgte. Lange ließen die Gastgeber das nicht auf sich sitzen und Koffi Jacques Koudamenov verwandelte zum Ausgleich. Nur fünf Minuten darauf erhöhte Nafiou Ali auf 2:1.

In Urbach behielten die Hausherren die drei Punkte, denn der Dritte, der VfR Birkmannsweiler hatte bei der 0:4-Niederlage nichts zu lachen. Plüderhausen hingegen entführte drei Punkte aus Schlechtbach, da genügte ein Treffer von Ben Paschuld in der 35. Minute.

SC Urbach - VfR Birkmannsweiler 4:0. 1:0 Valmir Thaqi (35.), 2:0 Valmir Thaqi (52.), 3:0 Maximilian Schwarz (58.), 4:0 Maximilian Schwarz (74.).

SG Weinstadt - SV Breuningsweiler II 2:1. 0:1 Justin Eisenmann (62.), 1:1 Koffi Jacques Koudamenov (75.), 2:1 Nafiou Ali (80.).

SV Remshalden II - KuSV Zrinski Waiblingen 2:7. 0:1 Lovro Zecevic (15.), 0:2 Kristijan Grgic (35.), 1:2 Stipe-Stefan Zovko (ET 37.), 1:3 Lovro Zecevic (50.), 1:4 Lovro Zecevic (52.), 2:4 Fabian Mayerle (57.), 2:5 Stipe-Stefan Zovko (68.), 2:6 Dario Marcinkovic (83.), 2:7 Denis Covic (87.).

TSV Leutenbach - TV Stetten i.R. 0:5. 0:1 Manuel Heueck (39.), 0:2 Manuel Heueck (53.), 0:3 Robin Ebner (57.), 0:4 Benjamin Daur (74.), 0:5 Davide Di Giovanni (87.).

TSV Miedelsbach - SSV Steinach-Reichenb. 1:1. 1:0 Robin Funk (35.), 1:1 Alexander Piechota (55.).

TSV Schlechtbach - SV Plüderhausen 0:1. 0:1 Ben Paschuld (35.).

TSV Schwaikheim II - FSV Waiblingen II 1:1. 0:1 Olivier Hubert (2.), 1:1 Florian Winkler (67.).

Kreisliga A 2. Spannender könnten die letzten Spieltage wohl kaum verlaufen. Vier Teams hatten vor dem Spieltag noch die Chance auf die Tabellenführung und den direkten Aufstieg - und haben diese auch jetzt noch. Denn alle vier Mannschaften haben ihre Partien souverän gewonnen. Tore satt gab’s im Aufstiegskampf der Liga. Der TSV Rudersberg gewann im torreichen Duell in Oberrot mit 6:4. Fast sah es so aus, als könnten die Gastgeber mithalten, doch die Vier-Tore-Führung konnten sie nicht mehr ganz aufholen. Der FSV Weiler zum Stein wollte sich die Tabellenführung nicht nehmen lassen und bewies seine Stärke. Der FSV gewann zu Hause absolut deutlich mit 8:0 gegen Althütte. Eben gleich tat es auch der Verfolger SV Allmersbach II, der nun immer noch punktgleich mit Weiler zum Stein steht. Die Zweite des Landesligateams gewann ebenfalls mit 8:0 gegen die Landesliga-Vertretung des SV Kaisersbach, der nächste Saison in der Kreisliga B aufläuft.

Auch die SPVGG Kleinaspach schoss beim TSC Murrhardt acht Tore. Und das nach einer 2:0-Führung des TSC. Agron Hajdaraj legte zweimal vor, doch die Freude wurde bald getrübt, als Kleinaspach dann das Toreschießen begann.

FC Oberrot - TSV Rudersberg 4:6. 0:1 Fabian Keinath (3.), 0:2 Tom Höschele (18.), 1:2 Lucas Andreas Puppe (25.), 1:3 Sebastian Pfuhl (33.), 2:3 Tom Scheuermann (41.), 2:4 Fabian Keinath (44.), 2:5 Fabian Keinath (52.), 2:6 Maximilian Benz (ET 58.), 3:6 Artur Günther (ET 71.), 4:6 Markus Bauer (81.).

FSV Weiler zum Stein - TSV Althütte 8:0. 1:0 Florian Ziech (6.), 2:0 Tobias Veit (22.), 3:0 Ilir Kurtulaj (35.), 4:0 Tobias Veit (43.), 5:0 Dennis Warwash (70.), 6:0 Sulayman Ceesay (74.), 7:0 Dominik Bloch (75.), 8:0 Fabian Fischer (85.).

SV Allmersbach II - SV Kaisersbach II 8:0. 1:0 Kevin Salzmann (3.), 2:0 Moritz Wahl (38.), 3:0 Kevin Salzmann (40.), 4:0 Felix Wüst (52.), 5:0 Kevin Salzmann (69.), 6:0 Jens Wörner (70.), 7:0 Benjamin Mayer (82.), 8:0 Kevin Salzmann (86.).

SV Steinbach II - SKG Erbstetten 2:2. 0:1 Tim Walker (11.), 1:1 Marko Janzekovic (52.), 2:1 Ronan Seitz (68.), 2:2 Rainer Manz (90.).

TAHV Gaildorf - SVG Kirchberg/Murr 5:3. 0:1 Espen Laurin Wilhelm (5.), 1:1 Alpay Yildiz (16.), 1:2 Adrian Eckert (41.), 1:3 Espen Laurin Wilhelm (53.), 2:3 Batuhan-Cenk Sahin (57.), 3:3 Labinot Gashi (65.), 4:3 Vasile Alexandru (80.), 5:3 Alpay Yildiz (95.).

TSV Oberbrüden - FC Welzheim 06 2:1. 0:1 Carlos Widmann (10.), 1:1 Lukas Zanker (26.), 2:1 Lucas Bauer (87.).

Türk. SC Murrhardt - SPVGG Kleinaspach 2:8. 1:0 Agron Hajdaraj (21.), 2:0 Agron Hajdaraj (26.), 2:1 Al Rubaye Mustafa Wisam Abdulrazzaq (42.), 2:2 Thilo Hesser (47.), 2:3 Marvin Rietgraf (48.), 2:4 Simon Föll (50.), 2:5 Pascal Hofer (58.), 2:6 Pascal Hofer (71.), 2:7 Thilo Hesser (85.), 2:8 Michael Traub (91.).