Unfair oder Zeitspiel? An der Aktion von VfB-Spieler Silas Wamangituka in Bremen entzünden sich die Gemüter. Wir haben Rems-Murr-Spieler dazu befragt, die sich in ihrer Meinung weitgehend einig sind.

Was ist geschehen?

Um eine knappe Führung über die Zeit zu bringen, ist bekanntlich jedes Mittel recht. Das dachte sich wohl auch VfB-Spieler Silas Wamangituka, als er am vergangenen Sonntag beim Bundesligaspiel in Bremen (2:1-Auswärtssieg für den VfB) in der