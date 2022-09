Triathletin und Sportheldin Lilly Zednikova fiebert dem Ironman Hawaii entgegen

„Schwimme 3,8 Kilometer, radle 180 Kilometer, laufe 42,2 Kilometer. Prahle damit für den Rest Deines Lebens!“

Diese handschriftliche Notiz hatte John Collins vor 44 Jahren den 15 Teilnehmern auf der dreiseitigen Wettkampfbeschreibung hinzugefügt beim ersten Ironman auf Hawaii. Der Navy-Commander hatte damals die ziemlich verrückte Idee, einen Schwimmwettbewerb, ein Radrennen und einen Marathonlauf in einem Rennen zu vereinen.

Längst zählt der Ironman Hawaii zu einem der legendärsten und anspruchsvollsten Ausdauerwettbewerbe auf diesem Planeten. Am 6. und 8. Oktober werden, ausnahmsweise an zwei Wettkampftagen, rund 6000 Männer und Frauen an den Start gehen. Unter ihnen ist Lilly Zednikova (41) aus Kernen-Rommelshausen – eine Frau mit einer außergewöhnlichen Geschichte.

Eine sagenhafte Geschichte

Ein bisschen Anspannung vor einem Wettkampf ist normal und durchaus auch förderlich. „Bei mir ist die Nervosität rechtzeitig angekommen“, sagt Lilly Zednikova und lacht. „Vielleicht ein bisschen zu früh.“ Mag sein, drei Wochen vor dem Startschuss. Andererseits: Der Ironman auf Hawaii ist schließlich keine x-beliebige Veranstaltung. Er wird als „Mythos“ bezeichnet, wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, ist ein Mythos eine sagenhafte Geschichte.

Sagenhaft im Sinne von „grandios“ oder „großartig“ ist die Teilnahme für Lilly Zednikova. Die gebürtige Tschechin startet seit 2014 für die Triathlon-Abteilung des VfL Waiblingen. Mehr oder weniger zufällig war sie damals, als Zuschauerin beim Welzheimer Triathlon, mit dem Sport in Kontakt geraten – und ist nicht mehr von ihm losgekommen. Der damalige Sportliche Leiter des VfL, Dieter Waller, förderte sie und stellte den Kontakt her zu Lubos Bilek, der Lilly Zednikova bis heute coacht. Wallers überraschender Tod war ein herber Rückschlag für die 41-Jährige, die im Juli 2019 beim Ironman in Roth ihre erste Langdistanz absolvierte – in sehr guten 11:04,22 Stunden. Im August vergangenen Jahres reichten 11:28,23 Stunden – nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen und Platz drei in ihrer Altersklasse – beim Ironman im polnischen Gdynia zur Qualifikation für Hawaii.

Schocknachricht Krebs

Damit könnte Lilly Zednikovas Geschichte eigentlich enden. Wäre da nicht die Vorgeschichte in ihrem noch jungen Leben. Im Jahr 2013 war ein bösartiger Tumor im Lymphsystem festgestellt worden. Im fortgeschrittenen Stadium. Der Mutter zweier Jungs zog es den Boden unter den Füßen weg, doch sie begann zu kämpfen. Über ein halbes Jahr zog sich die Chemotherapie hin, mit sämtlichen unschönen Begleiterscheinungen.

Lilly Zednikova hat den Krebs besiegt, da dürfte die nächste Herausforderung im Pazifik kein großes Problem sein. Andererseits ist die Veranstaltung auf Hawaii kein Ironman, sondern eben ein Mythos. Und auf den musste sich die künftige Ironwoman gewissenhaft vorbereiten. Zunächst einmal im Januar mit einem etwas außergewöhnlichen, einwöchigen Camp in ihrer tschechischen Heimat. Organisiert von Zednikovas Trainer und Landsmann Lubos Bilek. Langlaufen und Schwimmen standen auf dem Programm. Und ein bisschen Teambuilding – wobei das im Grunde nicht nötig ist. „Ich habe großes Vertrauen in Lubos“, sagt sie. „Aber auch er muss sich auf mich verlassen können.“ Und: „Er ist ein ganz toller Mensch.“ Was Bileks fachliche Fähigkeiten anbelangt, gibt es keine zwei Meinungen: Er hat unzählige Weltklasse-Triathleten betreut, führte unter anderem Sebastian Kienle zum Hawaii-Sieg und Ricarda Lisk zu den Olympischen Spielen in Peking.

Top-Trainer Lubos Bilek

Zu Beginn des Jahres besprachen Bilek und Zednikova den Trainingsplan, ausgerichtet natürlich auf den Saisonhöhepunkt am 6. Oktober auf Hawaii. Bewusst wurde keine Langdistanz ins Programm genommen, die anschließende Regeneration hätte zu lange Zeit in Anspruch genommen. Gestartet ist Zednikova im April beim Lichtenwald-Marathon auf dem Schurwald, im Mai zum dritten Mal bei der Challenge Championship im slowakischen Samorin und im Juni beim Hep-Triathlon in Heilbronn. Ein „besonders tolles Erlebnis“ war für Zednikova der Sieg beim Welzheimer Triathlon. Bei jener Veranstaltung, die sie einst zum Triathlon animiert hatte.

Anschließend reiste Zednikova für eine Woche in die französischen Alpen zum Radtraining. Natürlich stand auch der legendäre Tour-de-France-Pass nach Alp d‘Huez auf der To-do-Liste. „Zweimal“, sagt sie und lacht. „Das war gigantisch.“

Der finale Wettkampf vor Hawaii war ein außergewöhnlicher, der auf den ersten Blick nicht eben triathlonspezifisch ist. Schließlich wird beim Ötztaler Radmarathon nur geradelt – aber wie! Der Rundkurs führt auf 227 Kilometern von Sölden über die vier Alpenpässe Kühtaisattel, Brennerpass, Jaufenpass und Timmelsjoch nach Südtirol und wieder retour. 5500 Höhenmeter kommen zusammen.

Mit dem „Ötztaler“ hat Lilly Zednikova schon länger geliebäugelt. Es ist allerdings äußerst schwierig, einen der 4000 Startplätze zu ergattern. Rund 15.000 Radsportbegeisterte wollen jedes Jahr dabei sein. „Ich habe mich mit meinem Bruder vor vier Jahren schon angemeldet und es jedes Jahr wieder versucht“, sagt Lilly Zednikova. „Die Regel sagt, wenn du dich viermal hintereinander anmeldest, müssen sie dich nehmen. Das war jetzt der Fall.“

Fehlte nur noch die Zustimmung des Trainers. Die Triathletin hatte Bedenken, doch Bilek fand es gut. „Er sagt, da bist du ungefähr so lange unterwegs wie auf Hawaii.“ Nach 10:23,46 Stunden war sie im Ziel, auf Rang 24 in ihrer Klasse und auf Platz 1438 unter 3566 Startern. Das heißt, es sahen längst nicht alle die Ziellinie. Die Regeneration ging ziemlich schnell. „Ich habe nach zwei Tagen wieder trainiert.“

Damit war der größte Teil des Trainingsprogramms absolviert. Viele Radkilometer hat sie geschrubbt. Sie habe aber auch die anderen Disziplinen nicht vernachlässigt. „Ich bin zweimal in der Woche geschwommen und dreimal gelaufen. Was den Umfang betrifft, fühle ich mich gut vorbereitet.“

Wobei es durchaus die eine oder andere Unbekannte gibt beim Ironman Hawaii. Die hohe Luftfeuchtigkeit oder die Strömung im Pazifik. „Andererseits war’s in Samorin auch schwierig, in der Donau gegen die Strömung zu schwimmen. Und das Salzwasser hat den Vorteil, dass du nicht so schnell untergehst“, sagt sie und lacht. Sie werde versuchen, vor sich schnelle Füße zu finden, an die sie sich dranhängen kann. Und sie hofft, dass sie keine Probleme mit der Orientierung bekommt.

Seit einer Woche ist Lilly Zednikova vor Ort zur Akklimatisierung. Und sozusagen zum Anschwimmen. „Wir konnten den Wellengang noch ein bisschen üben.“ Die VfL-Athletin ist zusammen mit ihrer Landsfrau Marketa Tvrda nach Hawaii geflogen, die ebenfalls von Lubos Bilek trainiert wird. Die beiden Triathletinnen kennen sich gut und teilen sich auch ein Apartment. Das spart auch Kosten, die traditionell sehr hoch sind beim Ironman auf Hawaii. Ohne finanzielle Unterstützung könnten sich viele Teilnehmer den Start nicht leisten. Geholfen hat Lilly Zednikova die Wahl zur Sportheldin des Jahres 2021 Baden-Württembergs. „Dadurch habe ich ein paar Sponsoren gefunden, auch Bürgermeister Benedikt Paulowitsch hat mir ein bisschen geholfen, Kontakte herzustellen.“

Nun gilt’s für die Ironwoman, sich mental auf den großen Traum vorzubereiten. Ach ja, natürlich hat sich Lilly Zednikova auch ein Ziel gesetzt. „Ankommen“, sagt sie. „Mit einem Lächeln im Gesicht.“