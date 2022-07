Triathlon-Ehepaar Regnet aus Stetten: Ziele vor Augen, Spaß an der Sache

Ausdauer ist ihr Steckenpferd, die Herausforderung ihr Antrieb. Wenn Sabine und Dieter Regnet von ihren Marathons und Triathlons erzählen, an denen sie schon teilgenommen haben, klingt es, als wäre jeder für die beiden ein längerer Spaziergang gewesen.

In ihrem Haus in Kernen-Stetten sitzen sie am Tisch, gegenüber den beiden Vitrinen. Dort hat Dieter Regnet die Medaillen fein säuberlich aufgestellt, getrennt nach Wettkämpfen in Deutschland und international. Da steht die Gurken-Medaille aus dem Spreewald und weiter rechts der Kilimandscharo. Gerne blicken sie auf die Erlebnisse zurück, die sie da an besonderen Orten dieser Welt mitgenommen haben.

Hawaii wäre die Krönung für all das Training

Doch ganz besonders stolz sind sie auf die Pokale vom letzten Ironman. Schließlich wurde Sabine Regnet in Dänemark Europameisterin über die Halbdistanz in ihrer Altersklasse. Und Dieter Regnet schloss in Cervia den Ironman als Zweiter seiner Altersklasse ab. Er freut sich, doch: „Nur der Erste qualifiziert sich für Hawaii.“ Und das ist sein großes Ziel. Einmal auf Hawaii dabei sein. Auch wenn hier gilt, der Weg ist das Ziel, so Regnet. „Denn sich zu qualifizieren ist die große Aufgabe. Der Ironman dann noch die Kirsche auf der Sahne.“

Beide hatten sie lange nichts mit Sport am Hut. „Wir waren beide absolut unsportlich“, sagen sie unisono. Heute ist im Keller ein Fitnessraum eingerichtet, topmodern. Laufband, Fitnessgeräte, Fahrrad. Auf dem Tablet lassen sich Fahrradrouten abrufen, die es nachzufahren gilt. Das Gestell reagiert je nach Steigung und Kurve.

Der Lauf als gemeinsame Zeit zu zweit

„Viele fragen uns, ob uns das Training nicht viel Zeit im Alltag wegnimmt“, beginnt der 67-Jährige. „Früher haben wir oft bei einer gemeinsamen Laufrunde Dinge besprochen. Wie gehen wir mit dem Problem um, wie lässt sich etwas lösen? Die Kinder haben sich schon gewundert, warum wir immer einer Meinung waren.“ Der Lauf als gemeinsame Zeit zu zweit.

Und diese gemeinsame Zeit zu zweit verbanden sie mit dem Reisen. Ein Buch, die 100 schönsten Marathons, gab ihnen Ideen. Dabei bereisten sie Kanada, Australien, Island, es ging an der Chinesischen Mauer auf und ab, um den Kilimandscharo, durch die unbefestigten Straßen und Felder Südafrikas, durch die Häuserschluchten New Yorks, in Jordanien von weit oben tief hinab zum tiefsten Punkt der Welt, dem Toten Meer, und in der Schweiz hoch hinaus auf über 4400 Höhenmeter.

Mit über 60 Jahren noch richtig schwimmen gelernt

Seit beide im Ruhestand sind, haben Sabine und Dieter Regnet sich entschlossen, sich neuen Herausforderungen zu stellen. „Viele Freunde von uns machen auch Triathlons“, so der Sportler. Und so legten sie sich die passenden Räder zu, lernten mit über 60 Jahren kurzerhand das Kraulen. „Ich bin bis dahin nur brustgeschwommen“, gibt Sabine Regnet zu. Doch die Übung zahlt sich aus. „Heute ist sie eine sehr gute Schwimmerin“, lobende Worte vom Ehemann. Heute ist sie Europameisterin.

Das geht nur mit der richtigen Motivation - und der richtigen Einstellung im Wettkampf. Schließlich war sie 7:46,02 Stunden über 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen unterwegs, er überquerte nach 3,862 km Schwimmen, 180,246 km Radfahren und einem Marathonlauf über 42,195 km nach 12:17,42 Stunden die Ziellinie. Dafür trainieren sie jeden Tag.

Was von der Anstrengung bleibt, sind die Erlebnisse und Erinnerungen

Wie hält man das durch? „Das ist wie Kinderkriegen“, lacht die 67-Jährige. Man sei anfangs nervös, voll mit Adrenalin, die Zuschauer pushen zusätzlich. „Man denkt oft darüber nach, warum man sich das antut. Aber der Schmerz ist vergessen, sobald man durchs Ziel kommt. Dann bleiben die tollen Erinnerungen.“

Erinnerungen, die sie bei ihren Marathons und Triathlons sammeln konnten. Ecken der Erde, die sie ohne den sportlichen Wettkampf wohl so nie gesehen hätten. Und Freundschaften, die während dieser Wettkämpfe entstanden sind. Der Triathlon, das sei nun noch mal eine weitere Herausforderung, der sich das Ehepaar stellt. Eine abwechslungsreiche Belastung des Körpers, vielseitiger Ausdauersport auf höchstem Niveau und mit Köpfchen. „Wenn Sie etwas zu lachen haben wollen, schauen Sie in der Wechselzone vorbei“, sagt Dieter Regnet. Der Wechsel, das sei die vierte Disziplin beim Triathlon. Die Disziplin, bei der jeder Handgriff sitzen muss. Und trotzdem kann immer wieder etwas schiefgehen. Vor allem dann, wenn man es noch nicht so oft gemacht hat oder irgendwas durcheinanderkommt. „Ich bin auch schon mal mit dem Helm los Richtung Laufstrecke“, so der Stettener. Warum? Weil’s in der Wechselzone Helfer gab, welche den Sportlern beim Umziehen helfen. „Das war ich nicht gewohnt und meine Reihenfolge durcheinander.“

Vorrangig für das Ehepaar ist der Spaß bei den Wettkämpfen. „Das Training ist einfacher, wenn man Ziele vor Augen hat. Ganz klar“, findet Dieter Regnet. Der sportliche Ehrgeiz ist natürlich da. Aber der Spaß am Wettkampf und der Herausforderung ist für die zwei das A und O. „Wir sind ja keine Profisportler.“ Über größte Erfolge reden sie deshalb etwas ungern. Da ist klar der EM-Titel, der zweite Platz in Italien. Aber: „Jeder Wettkampf ist ein anderer Erfolg“, findet Dieter Regnet.

Irgendwann noch mal in Richtung Asien

Dieses Jahr wollen es die beiden etwas ruhiger angehen lassen. Sie genießen ihr Leben, bleiben spontan, reisen, treffen sich mit Freunden, gehen zu kleineren Triathlons und Marathons. „Dieses Jahr haben wir nichts Großes geplant“, so Regnet. Für die Zukunft darf es aber ruhig wieder etwas Aufregendes sein. Er blickt auf die Weltkarte an der Wand. Fähnchen zeigen die Orte an, die das Ehepaar bereits besucht hat. Blau sind jene markiert, an denen sie einen Marathon gelaufen sind. „Richtung Asien würden wir gerne noch mal.“ Tokio - das wäre ein Ziel, findet Sabine Regnet. Die Teilnahme? Schwer planbar. Über ein Losverfahren wird entschieden, wer dabei sein kann und wer von den geschätzt rund 300.000 Bewerbern einen der 37.500 Startplätze ergattert. „Dann bekommt einer von uns den Startplatz, der andere nicht – wir wollen schon zusammen starten.“