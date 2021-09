Rund 450 Zuschauer haben am Samstagabend in der Sporthalle Grauhalde einen ambitionierten ASV Schorndorf erlebt, der dem Titelverteidiger SV Wacker Burghausen Paroli bot, am Ende jedoch knapp mit 11:14 unterlag. Das Duell Zweiter gegen Erster bot genau das, was es im Vorfeld versprochen hatte: zahlreiche hochklassige und eng geführte Kämpfe, die das Publikum begeisterten.

Zum Beginn musste der junge Griechisch-römisch-Spezialist Georgios Scarpello erneut stilartfremd im Freistil auf