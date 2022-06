TSV Rudersberg: Der Weg zum Bezirksliga-Aufstieg führte über 17 Siege in Folge

„Uns hatte keiner auf dem Schirm“, sagt Mario Palomba. Aber der Aufstieg in die Bezirksliga war absolut kein Zufall. Er war der Lohn für harte Arbeit und kontinuierliche Leistung. Der TSV Rudersberg lieferte Ergebnisse. Erreichte sein Ziel.

Wenn der Rudersberger Trainer an vergangenen Sonntag zurückdenkt, an das entscheidende Relegationsspiel gegen den VfR Murrhardt, fällt ihm ein Begriff ein: Erleichterung. „Ich wusste, wir haben’s geschafft. Realisiert habe ich das aber erst einen Tag später.“ Für den 44-Jährigen ist dieser Aufstieg ein ganz besonderer. Seit er im Oktober 2020 nach Rudersberg kam, wollte er mit diesem jungen Team erfolgreich Fußball spielen. Und das kostete alle Beteiligte Energie, Zeit und Mut.

Von Anfang an habe der Trainer gemerkt, dass Potenzial in der Mannschaft steckt. „Sie war eine Mannschaft, die tief stand, auf Fehler der Gegner lauerte, durch Konter nach vorne kam, auf schnelles Umschaltspiel setzte“, erinnert sich Palomba. „Ich habe selten eine Mannschaft in der Liga gesehen, die das so gut macht. Aber wenn man zwei solcher Mannschaften hat, dann passiert halt nichts.“ Er sah Pfeiler, auf die er aufbauen konnte, und brachte eine neue Spielweise ran ans Team: mit dem Ball agieren, Räume öffnen, Räume bespielen, ein breit angelegtes Passspiel, das in die Tiefe geht, viel eigener Ballbesitz. Das Ziel klar definiert: oben mitspielen.

Jedes Spiel gefilmt und analysiert und das Spiel weiterentwickelt

Die Vorrunde verlief etwas holprig, das waren Lernprozesse im neuen Spielsystem. Der TSV Rudersberg kassierte viele Gegentore. „Wir haben jedes Spiel aufgenommen und analysiert“, erklärt Palomba. Und auch die Spieler hätten irgendwann angefangen zu analysieren, wo die Fehler liegen, was sich verbessern lässt. Umstellungen, Verbesserungen, die richtige Einstellung reifte heran: „Bei den Spielern ist mehr und mehr der Gedanke gereift, dass was gehen kann.“

Zwei Zugänge im Winter

Zur Winterpause sollte der nächste Stepp folgen. Es kamen mit Tom Höschele und Niklas Wanek (beide vom SSV Steinach-Reichenbach) zwei junge Spieler, die Rudersberg zu dem Zeitpunkt gebraucht hat, so Palomba: „Tom hat uns als Innenverteidiger Sicherheit gegeben und wurde über die Zeit zum Stabilisator. Mit Niklas Wanek haben wir im Offensivbereich eine neue Variante reinbekommen, der dann auch wichtige Tore gemacht hat." Neben neuen Spielern wurde die Marschroute verschärft: „Wir brauchten die Siegermentalität. Nicht schauen, wie das Spiel läuft, sondern reingehen und unbedingt gewinnen wollen. Egal wie. Aufgeben gibt’s nicht.“ Klare Vorstellungen. Und klare Umsetzung, blickt man auf die Ergebnisse nach der Pause: zwei Niederlagen (TSV Althütte, FC Welzheim) und 15 Siege in Folge.

Vier Teams ringen um den Aufstieg

69 Punkte, das hatten sie ausgerechnet, mussten mindestens am Ende stehen, keine Patzer konnten sie sich erlauben. „Jedes Spiel war ein Endspiel für uns“, so Palomba. Mit Sieg um Sieg ging's Richtung Stabilität, die sie brauchten, um unter den ersten vier der Kreisliga A 2 zu bestehen. Die lieferten sich bis zum letzten Spieltag der Saison ein heißes Rennen, alle trennte nur ein Punkt vom nächsten. „Wir hätten uns nicht ein Unentschieden erlauben können.“ Und so zogen Weiler zum Stein, der SV Allmersbach II und die SPVGG Kleinaspach in den Duellen gegen Rudersberg den Kürzeren.

Am letzten Spieltag hatte es das Team selbst in der Hand, ein Sieg in Kirchberg (4:1) und die Sache war geritzt.

Nie aufgeben lautete die Devise, auch im Bezirkspokal, als die SG Schorndorf den TSV mit 6:0 aus dem Wettbewerb kegelte. „Sie haben trotzdem so gespielt, als ob es 0:0 stehen würde. Trotz der Niederlage hat uns die Erfahrung für andere Spiele geholfen.“ Mentalität bewiesen die Rudersberger auch in der ersten Runde der Relegation gegen den SV Breuningsweiler II, ein Team, das schon von vornherein unbedingt aufsteigen wollte, das von Anfang an in seiner Liga als Favorit galt. Breuningsweiler ging in Führung, nach gut einer halben Stunde stand Rudersberg aufgrund einer Roten Karte nur noch zu zehnt auf dem Platz. Kurz darauf folgte der Ausgleich, dann die Führung. Der TSV Rudersberg hat nie aufgegeben.

Mit breiter Brust und einer komplett grünen Fankurve

Mit Vertrauen auf die letzten 16 Siege ist der Rudersberger Trainer in das Spiel gegen den VfR Murrhardt gegangen. „Jedes Spiel war ein Endspiel. So wie das auch. Jetzt wollten wir hoch. Wir sind da voll motiviert reingegangen - aber auch mit dem nötigen Respekt.“ Mit breiter Brust und breiter Unterstützung der Fans lief die Elf auf. Konfetti, Gesänge, Fahnen. „Ich hätte mir da am liebsten selber noch mal die Kickstiefel geschnürt. Das war ein tolles Bild.“ Es habe alles gepasst - auf und neben dem Feld. Und am Ende auch das Ergebnis. Der TSV Rudersberg gab nicht auf. „Wir haben so viel Mentalität während der Saison bewiesen. Wir gerieten oft in Rückstand und haben das Spiel doch wieder gedreht“, erinnert sich der Trainer, der mit dem 3:2-Sieg den Aufstieg feiert.

Für Palomba, der vor seiner Trainerkarriere bis zur Oberliga gekickt hat, ist es der fünfte Aufstieg, aber ein ganz besonderer, erklärt er: „Das hat keiner erwartet, keiner hatte uns auf dem Zettel. Die Mannschaft hat sich diesen Erfolg erarbeitet. Wir haben uns blutige Nasen geholt und daraus gelernt. Es ist toll zu sehen, wenn harte Arbeit solche Früchte trägt.“

Die Mannschaft, weiß der Trainer, ist zwar jung, aber lernfähig. Und sei lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen. „Sie haben die Challenge angenommen, mir ihr Vertrauen geschenkt und wollten es unbedingt. Das ist einzigartig und bedeutet mir viel.“

Bezirksliga heißt die neue Herausforderung

Die Bezirksliga sieht der Trainer als Chance für die Weiterentwicklung. „Man kann sich nach oben und nach unten ans Niveau anpassen. Und die Jungs sind heiß, sich der Herausforderung zu stellen.“ Denn in der Bezirksliga kommen neue Aufgaben, andere Spielertypen auf die Rudersberger zu. „Die Mannschaft ist dafür gemacht, große Herausforderungen anzunehmen und sie zu bewältigen.“

Verlassen werden das Team Torwart Marc-Aurel Kesel und Benedikt von Bremen, der sich beim SV Kaisersbach in der Landesliga versucht. Zum Team zurück kehren Marko Janzekovic (SV Steinbach) und Dominik Kaiser (TSV Schlechtbach), neu hinzu kommen Tobias Schock (SV Kaisersbach), Ahmed Akca (VfL Winterbach).