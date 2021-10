(sas). Die TSG Backnang befreit sich mit einem deutlichen Heimsieg in der Oberliga. Der SV Fellbach hingegen segelt mit einer erneuten Niederlage auf die Abstiegsplätze ab. Während in der Landesliga der TSV Schornbach erneut für eine Überraschung sorgt, bekommt der SV Allmersbach zu spüren, wie stark Türkspor Neckarsulm in dieser Saison ist.

Regionalliga. SV 07 Elversberg - SG Sonnenhof Großaspach 6:0 (2:0). Nach einem ordentlichen 3:3 gegen Homburg unter der Woche