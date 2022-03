(twa). Der TV Oeffingen zeigt sich derzeit äußerst torhungrig in der Fußball-Landesliga. Auf das 5:1 am Mittwoch gegen den TSV Pfedelbach ließ er nun ein 4:0 gegen den TSV Obersontheim folgen und schob sich auf den vierten Tabellenplatz. Der TSV Schornbach musste eine bittere 1:5-Schlappe beim Tabellenvorletzten SG Sindringen/Ernsbach einstecken. In der Oberliga klaute die TSG Backnang dem Spitzenreiter SGV Freiberg einen Punkt – 1:1.

Regionalliga. Im Kampf gegen den